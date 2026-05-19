Fiesta flotante de 30 barcos en la costa de Formentera sin autorización: Govern y Capitanía Marítima abren una investigación

Cerca de una treintena de barcos de todos los tamaños se congregaron este domingo a mediodía cerca de la línea de costa de es Caló de Formentera en lo que parecía una fiesta organizada, dada la cantidad de gente participante y la fuerte música que se escuchaba a distancia y que provocó las quejas de los vecinos de la zona. Durante la mañana de este lunes, el conseller balear del Mar y el Ciclo del agua, Juan Manuel Lafuente, ha asegurado que desde el Govern se está recabando toda la información necesaria para comprobar si los organizadores del evento cometieron algún tipo de ilegalidad y, a partir de ahí, plantear la posible apertura de un expediente sancionador. "Evidentemente, es un tipo de actividad que no gusta al Govern y se pedirá toda la documentación para ver si se ha producido algún incumplimiento", ha declarado Lafuente durante su visita a Formentera para conocer el estado de las obras en la Estación depuradora de aguas residuales (Edar) de la isla.

También ha apuntado la posibilidad de que la Guardia Civil, "que es quien tiene capacidad de policía marítima" haya levantado algún tipo de acta, cosa que ha asegurado desconocer pero sobre la que "pedirá información".

Por su parte, desde Capitanía Marítima ya tienen claro que abrirán un expediente, ya que se produjo al menos una acción contraria a la ley: el abarloamiento, en forma de punta de flecha en este caso, de decenas de embarcaciones sin una autorización previa, un hecho no permitido por suponer un peligro para los propios participantes y para la navegación en general. La legislación puede llegar a permitir concentraciones náuticas como actos colectivos marítimos de carácter cultural, lúdico o de otro tipo, pero la entidad organizadora debe comunicarlo por escrito a la Capitanía Marítima competente con al menos 30 días de antelación, indicando fecha, hora, zona, número de embarcaciones, canales de comunicación, condiciones de seguridad, seguros y autorizaciones adicionales si son necesarias, cosa que no ha ocurrido en esta ocasión. Las sanciones por ejercer este tipo de actividad sin permiso pueden ser de entre 60.000 y 180.000 euros.

Los asistentes al evento bailaron hasta bien entrada la tarde en la cubierta de los yates participantes / Javi Parejo

Empresa de chárter

Según informaciones no oficiales, el evento celebrado este domingo por la tarde frente a es Caló estaría organizado por una compañía de alquiler de embarcaciones de lujo con sede en Ibiza. En su Instagram se pueden visualizar imágenes antiguas, muy similares a las publicadas por Diario de Ibiza, con numerosos barcos situados uno junto al otro y uno más grande frente a ellos en idéntica formación. Al parecer, la empresa organiza cada año una gran fiesta en diferentes zonas de las Pitiusas para celebrar con sus colaboradores el inicio de la temporada. Según describen en uno de sus vídeos promocionales, en dos de las cubiertas del yate más grande se instalan "dos fantásticos void sound system", un sistema de sonido profesional utilizado en clubes, festivales y entornos comerciales. De esta manera se garantiza que "desde los otros 25 barcos puedan escuchar la música". También presume la empresa de ser la única en el mundo en "juntar 200 personas" en una fiesta en el mar y de los djs de renombre a cargo de amenizar el evento, que también cuenta con comida y bebida a bordo.

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Por parte del Consell de Formentera, la consellera de Medio Ambiente, Verónica Castelló, que ha participado en la visita a la Edar, ha confirmado que desde Capitanía Marítima se está investigando qué ha ocurrido "y cada administración competente tendrá que hacer su trabajo y, si se ha cometido alguna falta, (la empresa organizadora) será penalizada". Castelló ha afirmado que la zona en la que se produjo la concentración de barcos "está protegida", sin especificar el tipo de protección al que se refería. Aunque situada fuera del Parque Natural de ses Salines de Ibiza y Formentera, esta parte de la costa de Formentera sí está considerada como Zona especial de conservación (ZEC) dentro del Área Marina de Platja de Tramuntana de la Red Natura 2000, por lo que se tendrá que estudiar también la posibilidad de haber incurrido en algún delito medioambiental.