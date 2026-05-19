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Euromillones hoy: resultados y comprobar números premiados en el sorteo del martes, 19 de mayo de 2026
El Euromillones es una lotería europea en la que participan varios países y que se lleva a cabo dos veces por semana, los martes y los viernes por la noche, en París (Francia).
En el sorteo, se extraen cinco números principales del 1 al 50, así como dos números adicionales llamados Estrellas, que van del 1 al 12. En España, la apuesta mínima es de 2,50 euros.
Para ganar el premio mayor, los jugadores deben acertar los cinco números principales y las dos estrellas. Sin embargo, hay otras 12 categorías de premios secundarios, lo que significa que los jugadores pueden ganar un premio menor incluso si no aciertan todos los números.
El sorteo de Euromillones se celebra los martes y los viernes y se puede seguir en diferido a través de la web de Loterías y Apuestas del Estado a las 21.30 horas los martes y a las 22.00 horas los viernes.
El PERIÓDICO le ofrece en directo el resultado del sorteo de Euromillones de hoy, con la combinación ganadora y todos los premios.
Hasta aquí el sorteo
Hasta aquí la retransmisión del sorteo de Euromillones de este viernes. ¡Enhorabuena a todos los afortunados!
Combinación ganadora Euromillones
La combinación ganadora de Euromillones de este martes es la siguiente: 2, 12, 20, 38, 45
Estrellas: 2 y 5
El millón: CGM77305
Y ahora, Euromillones
Empieza el sorteo de Euromillones
Combinación ganadora Bonoloto
La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto de este martes es la siguiente: 1, 6, 13, 28, 29, 48
Complementario: 9
Reintegro: 8
¡Empieza el sorteo de la Bonoloto!
Bonoloto y Euromillones
E inmediatamente después se sabrá la combinación ganadora de Euromillones.
Pero antes, la Bonoloto
Antes de saber la combinación ganadora de Euromillones, empieza el sorteo de la Bonoloto. A las 21:30, puntual.
¿Cómo se juega al Euromillones?
En el sorteo se extraen cinco números principales del 1 al 50, así como dos números adicionales, llamados estrellas, que van del 1 al 12. En España, la apuesta mínima es de 2,50 euros.
Cómo se reparten los premios
Para ganar el premio mayor, es necesario acertar los cinco números principales y las dos estrellas. Sin embargo, existen otras 12 categorías de premios, por lo que también se puede obtener un premio inferior sin acertar toda la combinación.
Dónde ver el sorteo de Euromillones en directo
El sorteo de Euromillones puede seguirse en directo a través de la página web oficial de Loterías y Apuestas del Estado. Además, en EL PERIÓDICO le contamos en tiempo real la combinación ganadora y todos los números premiados.
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