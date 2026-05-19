Orden de alejamiento vigente
Crimen machista en Figueres: un hombre mata a una mujer en plena calle
El presunto agresor ha sido detenido en el lugar de los hechos
Eva Batlle
Crimen machista en Figueres. Un hombre ha matado presuntamente a una mujer este lunes en Figueres, y ha sido arrestado como presunto autor de un homicidio por violencia machista ocurrido en la plaza Tarradellas. Los hechos han ocurrido poco antes de las tres de la tarde y han movilizado efectivos del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), patrullas de los Mossos d’Esquadra y agentes de la Guardia Urbana.
Según la información facilitada por fuentes municipales, el agresor tenía una orden de alejamiento vigente que habría incumplido en dos ocasiones. El hombre ha sido detenido en el mismo lugar de los hechos poco después del incidente.
En un primer momento, los servicios de emergencia han informado de una intervención en curso en la zona, pero minutos después se ha confirmado que se trataba de un homicidio relacionado con violencia machista. El Ayuntamiento de Figueres ha anunciado la convocatoria de un minuto de silencio mañana en la plaza del Ayuntamiento como muestra de rechazo y condolencia.
Los Mossos d’Esquadra mantienen abierta la investigación para esclarecer todas las circunstancias del suceso.
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