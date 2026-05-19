Cinco entidades reclaman al Congreso convertir la innovación disruptiva en oportunidades industriales y autonomía tecnológica

La innovación disruptiva, que es aquella que no se limita a mejorar algo que ya existe, sino que cambia de forma profunda el mercado o la manera de producir, trabajar o vivir, dejó este martes de ser una cuestión de laboratorios, startups o centros de investigación para entrar de lleno en la agenda del Congreso. Las entidades COTEC, BIST, AseBio, AESEMI y Farmaindustria comparecieron de forma conjunta ante los portavoces de las comisiones de Industria y de Ciencia e Innovación con un mensaje unánime: España tiene ciencia, talento y empresas, pero necesita mejores instrumentos para transformar ese conocimiento en apuestas industriales y soberanía tecnológica.

La comparecencia, en una sesión conjunta de ambas comisiones, abierta y poco habitual, llega en un momento clave: la tramitación del proyecto de ley de industria y autonomía estratégica y la aprobación, este martes, de la Estrategia Nacional Deep Tech. Las cinco organizaciones valoraron esta hoja de ruta como un avance positivo, pero advirtieron de que el desafió exige más ambición, estabilidad y coordinación entre ciencia, empresa, regulación, financiación e industria.

Las entidades advirtieron de que Europa ya perdió parte del tren de la revolución digital de los años 90, cuando generó conocimiento pero no logró consolidar grandes plataformas industriales y tecnológicas comparables a las estadounidenses. Ahora, con la inteligencia artificial, la biotecnología, los semiconductores, la computación cuántica, los materiales avanzados y las terapias de nueva generación, España y la UE tienen "una nueva oportunidad", pero también el riesgo de volver a quedarse a medio camino.

Los riesgos

Uno de los puntos centrales fue la necesidad de distinguir la innovación incremental de la disruptiva. AESEMI (Asociación Española de la Industria de Semiconductores) subrayó que no basta con mejorar los procesos existentes: las tecnologías profundas abren mercados nuevos, requieren largos periodos de maduración y soportan riesgos que los instrumentos públicos tradicionales no siempre cubren. En semiconductores, por ejemplo, más del 80% de las empresas españolas opera bajo el modelo 'fabless', centrado en diseño y propiedad intelectual, pero con dificultades para acceder a ayudas pensadas para otros ciclos industriales.

Farmaindustria, por su parte, insistió en que la investigación clínica es imprescindible, pero no suficiente. España es líder en ensayos clínicos y la industria farmacéutica invierte unos 1.000 millones de euros anuales en investigación clínica, pero muchas iniciativas biomédicas se atascan en la fase intermedia: la prueba de concepto, la validación preclínica, la protección de la propiedad intelectual y la maduración tecnológica. Sin esos puentes, alertó la industria farmacéutica, el talento y las patentes acaban desplazándose a ecosistemas más favorables.

BIST (Barcelona Institute of Science and Technology) puso cifras al potencial científico existente. Sus siete centros de excelencia han generado más de 50 spin-offs activas, 500 empleos cualificados y más de 350 millones de euros de inversión captada. Pero su director general, Eduard Vallory, defendió que el problema no está solo en producir buena ciencia, sino en acompañarla hasta su consolidación empresarial e industrial.

Categoría propia

Por todo ello, las organizaciones reclamaron a los diputados que la futura ley de industria incorpore una sección específica sobre innovación disruptiva y tecnologías 'Deep Tech'. Esta sección debería reconocerlas como categoría estratégica propia, diferenciar los instrumentos de financiación según la madurez tecnológica, habilitar organismos intermedios de transferencia y valorización con más agilidad y establecer mecanismos de seguimiento parlamentario transversal y evaluación continuada.

También pidieron crear entornos regulatorios de prueba, o 'sandboxes', para que instituciones públicas de investigación puedan operar con más flexibilidad en transferencia tecnológica, gestión de propiedad intelectual, participación en empresas y captación de inversión. Entre los modelos citados figuran experiencias europeas como Cambridge Enterprise, Oxford Innovation o EMBL-EM.

COTEC, fundación de referencia para la promoción de la innovación como motor de desarrollo económico y social, cerró la comparecencia reclamando una gobernanza público-privada de alto nivel, incluso con fórmulas como un Alto Comisionado para las Tecnologías Profundas, capaz de coordinar políticas al ritmo que exige la competencia tecnológica internacional. La advertencia final fue clara: Estados Unidos y China avanzan con estrategias agresivas y sostenidas, mientras Europa no puede aspirar a competir con marcos normativos de hace tres décadas.