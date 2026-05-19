Así funcionan las subastas de aviones abandonados y de coches incautados al narcotráfico: "La puja parte de cero euros"

El pasado 1 de diciembre, el aeropuerto de San Javier, en Murcia, sacó a subasta, tras una notificación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), una aeronave Cessna F172M Skyhawk tasada en 6.051 euros y otra Piper modelo PA-31 Navajo valorada en 39.009 euros que llevaban años abandonadas en las instalaciones aeroportuarias. "La apertura de ofertas tendrá lugar en los Servicios Centrales de AENA en la fecha que se comunicará a los ofertantes una vez finalizado el plazo de presentación de las mismas", especificaba el anuncio, en el que se pedían 22.530 euros para empezar a pujar y una garantía a depositar de 1.126 euros.

La subasta quedó desierta. El aeropuerto publicó otro anuncio en el BOE el pasado mes de febrero en donde sacaba a subasta el mismo lote, pero a la baja, muy a la baja. "Tipo de licitación por el que sale el lote número 1 a subasta: 0 euros. De acuerdo con el apartado 3 de la cláusula X del Pliego de Condiciones para la subasta. Garantía a depositar: 0 euros", rezaba el anuncio.

Complejo trámite administrativo

"Las subastas suelen quedar desiertas; es muy complicado que alguien compre aviones que llevan tanto tiempo parados", explica un piloto experto en este tipo de procesos, habituales en el mundo aeronáutico, ya que en la última década llegó a haber 150 aviones y avionetas abandonados a su suerte en aeródromos españoles (en la actualidad, según AENA, hay 87).

Para poder subastarse -el beneficio obtenido irá para el gestor aeroportuario-, los aviones tienen que pasar un farragoso trámite administrativo que puede durar años. Tras obtenerse la declaración legal de abandono de una aeronave, de acuerdo con la Ley de Navegación Aérea, el último trámite previsto es la subasta pública, cuya convocatoria se publica en el Boletín Oficial del Estado, conforme a los requisitos y condiciones fijados en los pliegos de condiciones. Tanto la forma de concurrir como la presentación de las ofertas de los licitadores, la apertura, la evaluación y, en su caso, la adjudicación de la aeronave, deberán ajustarse a dichas directrices publicadas.

Aviones y avionetas abandonados en el aeropuerto de Sabadell. / JORDI COTRINA

Los resultados de las pujas no suelen hacerse públicos, pero fuentes del sector señalan que AENA recauda una cantidad muy inferior al gasto que supone mantenerlos aparcados en las instalaciones de sus aeródromos. Según informó 'El Independiente' en su día, AENA consiguió vender en 2019 un total de 22 aparatos dejados a su suerte en varios aeropuertos por un importe conjunto de 116.635 euros. Apenas 5.000 euros cada aeronave.

Normalmente, quienes suelen hacerse con ellos son chatarreros o empresas de desguace que compran aviones al peso -tanto los abandonados como los que han acabado su vida útil- para convertirlos en chatarra metálica con el fin de reutilizar el material en otros productos. El aluminio y los cables de cobre que se encuentran en grandes cantidades en los aparatos tienen un alto valor. En el proceso de desguace, los aviones son troceados en pequeñas piezas antes de ir a la trituradora, donde se separan los componentes y se funden muchos de ellos para crear aleaciones de interés para terceros.

Pujas de coches y narcolanchas

Otro tipo de subastas donde sí suele recaudarse un importe mayor son las de los coches de alta gama y embarcaciones que se incautan al narcotráfico, en las que se puede pujar por un Ferrari FF Adcupe o un Mercedes Benz G 63 AMG desde 150 euros. Las subastas se realizan en el portal especializado Escrapalia a petición de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional de Drogas del Ministerio de Sanidad.

Vista de un Ferrari FF que salió a subasta en el portal especializado Escrapalia tras ser incautado a las mafias del narcotráfico. / ESCRAPALIA

Todos los vehículos se encuentran dados de baja temporal, salvo que la descripción del vehículo indique lo contrario. Además, suelen tener los neumáticos en mal estado, por lo que el adjudicatario debe retirarlos con grúa. "Muchos de los vehículos llevan parados dos, tres o cuatro años a la espera de una sentencia judicial", señalan fuentes de Escrapalia.