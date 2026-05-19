Alerta por presencia de 'Listeria monocytogenes' en lotes de queso fresco de vaca distribuidos por toda España

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha ampliado su alerta por presencia de 'Listeria monocytogenes' en queso fresco de vaca procedente de España, que originalmente afectaba a dos lotes y que ahora "la empresa elaboradora del producto, atendiendo al principio de precaución, ha determinado la retirada de la venta de nuevas referencias y lotes".

De este modo, los productos implicados son 'Queso fresco sabor mediterráneo' de marca 'Cerrato' en envase de plástico de 300 gramos conservado refrigerado; 'Queso costeño' de marca 'Nativo' en envase de plástico de 300 gramos conservado refrigerado; 'Queso costeño' de marca 'Nativo' en barra de queso en envase de plástico conservado refrigerado; y 'Queso estilo llanero' de marca 'Goya' en envase de plástico de 300 gramos conservado refrigerado.

Además, están afectados 'Queso Latino' de marca 'Goya' en barra de queso en envase de plástico conservado refrigerado; 'Queso Latino (Queso fresco de vaca)' de marca 'Goya' en envase de plástico de 300 gramos conservado refrigerado; 'Queso Latino' de marca 'Sabor de casa' en barra de queso conservado refrigerado y 'Queso Latino' de marca 'Sabor de casa' en envase de plástico de 325 gramos conservado refrigerado.

Distribución por todo el territorio

"Según la información disponible, la distribución se ha realizado en la mayor parte del territorio nacional", ha afirmado la AESAN, que ha añadido que "esta información ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del SCIRI, con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización".

Esta institución, que ha sostenido que la recomendación a las personas que tengan en su domicilio productos afectados por dicha alerta es "que se abstengan de consumirlos", ha apuntado que "en el caso de haber consumido alguno de los productos de los lotes afectados y presentar sintomatología compatible con la listeriosis, como vómitos, diarrea o fiebre, se recomienda acudir a un centro de salud".

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Por último, este organismo ha recordado "la importancia de extremar las medidas de higiene para evitar la contaminación cruzada con otros productos" y ha informado de que "la empresa elaboradora del producto, atendiendo al principio de precaución, ha determinado la retirada de la venta de nuevas referencias y lotes".