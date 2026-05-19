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Un acertante de O Pino (A Coruña) se lleva un premio de un millón de euros del sorteo de Euromillones

Archivo - Administración de Loterías y Apuestas del Estado.

Archivo - Administración de Loterías y Apuestas del Estado. / Rafael Bastante - Europa Press - Archivo

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Madrid
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El sorteo del Euromillones celebrado este martes, 19 de mayo, ha dejado un premio de un millón de euros en la localidad de O Pino (A Coruña), según informa Loterías y Apuestas del Estado.

En concreto, el boleto acertante de 'El Millón', con código CGM77305, ha sido validado en el Despacho Receptor nº 30.630, situado en Rúa Muiño, 1 -Pedrouzo-Arca.

La combinación ganadora del sorteo de Euromillones celebrado este martes, 15 de mayo, ha estado formada por los números 12, 20, 45, 38 y 2. Las estrellas son 5 y 2. La recaudación ha ascendido a 44.929.255,80 euros.

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En el sorteo de EuroMillones de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (cinco + dos). Con el Eurobote generado, en el próximo sorteo de EuroMillones un único acertante de Primera Categoría (cinco + dos) podría ganar 105 millones de euros.

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