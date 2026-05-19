Un acertante de O Pino (A Coruña) se lleva un premio de un millón de euros del sorteo de Euromillones

El sorteo del Euromillones celebrado este martes, 19 de mayo, ha dejado un premio de un millón de euros en la localidad de O Pino (A Coruña), según informa Loterías y Apuestas del Estado.

En concreto, el boleto acertante de 'El Millón', con código CGM77305, ha sido validado en el Despacho Receptor nº 30.630, situado en Rúa Muiño, 1 -Pedrouzo-Arca.

La combinación ganadora del sorteo de Euromillones celebrado este martes, 15 de mayo, ha estado formada por los números 12, 20, 45, 38 y 2. Las estrellas son 5 y 2. La recaudación ha ascendido a 44.929.255,80 euros.

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En el sorteo de EuroMillones de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (cinco + dos). Con el Eurobote generado, en el próximo sorteo de EuroMillones un único acertante de Primera Categoría (cinco + dos) podría ganar 105 millones de euros.