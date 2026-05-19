Sorteos
Un acertante de La Bonoloto gana más de dos millones de euros en Chinchón (Madrid)
El dueño de un boleto de La Bonoloto validado en Chinchón (Madrid) percibirá más de dos millones de euros al haber sido el único acertante de Primera Categoría (seis aciertos) en el sorteo celebrado este jueves, según ha informado Loterías y Apuestas del Estado.
En concreto, el ganador recibirá un total de 2.025.301,64 euros. El boleto se ha sido validado en la Administración de Loterías número 2 de la localidad, situada en Plaza Mayor, 37.
La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este martes, 19 de mayo, ha estado formada por los números 13, 1, 48, 6, 28 y 29. El número complementario es el 9 y el reintegro, el 8. La recaudación ha ascendido a 2.679.284 euros.
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