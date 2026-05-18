Madrid prueba en Navarra los trenes de la línea 6 de Metro que funcionarán sin conductor

Los trenes automáticos que a partir de 2027 empezarán a discurrir por la Línea 6 del Metro de Madrid ya están más cerca. El primero de los 48 convoyes adquiridos por la compañía ya ha comenzado a circular en pruebas en el CAF Track Test Center, el espacio para este tipo de comprobaciones que el fabricante CAF tiene en la localidad navarra de Corella. La Comunidad de Madrid ha compartido las primeras imágenes en las que se ve un tren con seis vagones marchar por las vías de este espacio a cielo abierto.

Se prevé que el segundo de estos trenes llegue a las mismas instalaciones para el mismo proceso de validación en el mes de junio. A partir de julio ambas unidades de seis coches se trasladarán a Madrid para continuar con los procesos de prueba ya en la propia red del suburbano. El resto de trenes, en fabricación en las plantas de la compañía en Beasain e Irún, en la provincia de Guipúzcoa, se testarán ya directamente en Madrid

Cuando entren en funcionamiento estos 48 trenes no tendrán conductor, pero la primera fase de pruebas será en modo manual. Estos primeros ensayos ya en las vías y túneles de Metro Madrid se realizarán en horario nocturno en las Líneas 10, 11 y 12 mientras se completan del todo las obras de adecuación de la infraestructura de la Línea 6 a la circulación automática. Será entonces cuando empiecen a probarse los trenes, ya en modo automático, en la propia Línea 6.

La automatización de la Línea 6, que de momento se descarta extender a otros itinerarios de Metro de Madrid, es una de las apuestas más ambiciosas de la compañía metropolitana, un proyecto que se espera completar en 2027 y en el que se van a invertir unos 800 millones de euros.

Los nuevos trenes sin conductor cirularán por la Línea 6 a partir de 2027. / COMUNIDAD DE MADRID

La mayor parte de ellos, hasta 531,2 millones de euros, se destinan a la compra de los 48 trenes que pueden funcionar sin maquinista y que, aparte de la conducción automática, presentan otras ventajas respecto a los que en la actualidad viajan por la línea circular, la más usada del suburbano madrileño, con más de 400.000 viajeros diarios. Las nuevas unidades permiten un 20% de ahorro energético y podrán llegar a una velocidad de 110 kilómetros por hora. Ello, unido a la mayor eficiencia del sistema de conducción automática, permitirá mejorar las frecuencias de paso por estación de los dos minutos y medio actuales en hora punta a los dos minutos.

Por otra parte, al no precisar cabina de conducción y disponer de pasillos intercomunicados, los nuevos vagones ganan en espacio para los usuarios hasta un 17%. Cada uno de los nuevos trenes podrá transportar hasta 1.385 pasajeros, con 165 plazas sentadas. Esa ganancia en amplitud, sumada a la mejora en las frecuencias permite un aumento potencial de capacidad de la línea de hasta un 70% según los responsables de Metro.

Además, los nuevos coches incorporan espacios reservados para personas con movilidad reducida, zonas específicas para bicicletas y cochecitos infantiles, así como sistemas avanzados de información acústica y visual. "Los convoyes contarán también con aire acondicionado, videovigilancia y puntos de carga para dispositivos móviles, además de nuevas soluciones de accesibilidad como el bucle inductivo para usuarios con audífonos", trasladan desde la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid.

Interior de los futuros trenes sin conductor de la Línea 6 de Metro de Madrid. / COMUNIDAD DE MADRID

Entretanto, en la Línea 6 continúan, en horario nocturno para afectar lo mínimo al servicio, los trabajos de adecuación de las estaciones para la automatización. Además de cambios en los sistemas de señalización y comunicación, se ha sustituido completamente el balastro en las vías por plataforma de hormigón y aumentado la tensión de 600 a 1.500 voltios, trabajos para los que se cerró la línea en dos fases entre mayo y diciembre de 2025.

Ahora se avanza en la instalación de las puertas de andén, un elemento de seguridad necesario para cuando empiecen a circular los trenes sin conductor que separan el andén de la vía y que se abrirán sincronizadamente con la llegada del convoy a la estación.

Noticias relacionadas

Recientemente, Metro de Madrid informaba de que ya se han instalado 600 de estas puertas, con las labores prácticamente terminadas en tres estaciones, Legazpi, Arganzuela-Planetario y Guzmán el Bueno, e iniciadas o a punto de iniciarse en otras seis: Vicente Alexandre, Ciudad Universitaria, Argüelles y Cuatro Caminos, Príncipe Pío y Nuevos Ministerios.