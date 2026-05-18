El tren turístico de Catalunya que parece sacado de otra época: naturaleza, vistas únicas e historia

Naturaleza, historia y vistas únicas. El Tren dels Llacs se esgrime como la mejor alternativa para conocer los emblemáticos paisajes del Prepirineo de Catalunya en un trayecto que recorre 4 lagos, 40 túneles y 75 puentes, desde Lleida hasta la Pobla de Segur. Este viaje, que solo puede hacerse en primavera y verano, ya ha sido catalogado por muchos visitantes como una escapada 'vintage', por descubrir esta zona de Catalunya en un histórico tren de los años 60.

Este trayecto pretende rememorar a La Garrafeta, la histórica locomotora a vapor que unía Lleida y la Pobla de Segur cada sábado, entre otoño y primavera, pasando ante los embalses de Sant Llorenç de Montgai, de Camarasa, de Cellers y de Sant Antoni. Ahora, este recorrido turístico permite elegir entre la opción del tren histórico, de los años 60, para viajar al pasado, o el panorámico, el más adecuado para aquellos que quieren recordarlo también a través de su teléfono móvil, ya que como su propio nombre indica, las ventanas panorámicas dan una mejor visión de todo el viaje.

Paisajes únicos

El recorrido se puede hacer en un día –ida y vuelta– o alargar el viaje hasta seis días en alguna de sus paradas, y así conocer la región. El viaje transcurre por la línea ferroviaria de Lleida-Balaguer siguiendo la ribera del río Segre desde Lleida hasta Balaguer, desde la llanura hasta el Prepirineo. Una vía única que atraviesa las comarcas del Segrià, la Noguera y el Pallars Jussà con 17 estaciones a lo largo del recorrido.

La línea del Tren dels Llacs comienza siguiendo el río Segre desde Lleida hasta Balaguer por una vía única. Después continúa su recorrido hasta llegar a La Pobla de Segur, en el corazón del Pallars Jussà. Una vez deja atrás el río Segre, pasa a formar parte de la cuenca del río Noguera Pallaresa, lo que permite a los usuarios observar los majestuosos embalses y sierras emblemáticas como el Montsec, finalizando el recorrido en La Pobla de Segur.

¿Histórico o panorámico?

El Tren Histórico promete hacerte retroceder en el tiempo, con un "viaje nostálgico" que recorre los paisajes de las Terres de Lleida hasta el Prepirineo con locomotoras diésel 10817 y 10820 arrastrando vagones de época: pasa por el Segrià, atravesando la Noguera y la emblemática montaña del Montsec hasta llegar al corazón del Pallars Jussà.

El Tren Panorámico solo está disponible en las semanas de verano se define como "un trayecto fotogénico" con mucho más "confort", enchufes y coches climatizados. Los viajeros pueden difrutar de las mejores vistas panorámicas de las sierras del Monroig y el Montsec, así como de grandes superficies de agua tranquila.

Qué ver en cada lugar

Lleida : Todas las miradas convergen siempre hacia la Seu Vella. Subir hasta la antigua catedral permite disfrutar de sus magníficas vistas. Edificios como la Paeria, la Catedral Nova, el Antic Hospital de Santa Maria o las casas modernistas del centro son otro de los atractivos de la capital de la provincia.

: Todas las miradas convergen siempre hacia la Seu Vella. Subir hasta la antigua catedral permite disfrutar de sus magníficas vistas. Edificios como la Paeria, la Catedral Nova, el Antic Hospital de Santa Maria o las casas modernistas del centro son otro de los atractivos de la capital de la provincia. La Noguera : La Noguera Pallaresa es un río de corrientes rápidas que se ha convertido en todo un atractivo turístico, por lo que son muchas las empresas de deportes de aventura que ofrecen rafting y barranquismo. En los embalses de la zona se puede practicar canoa, piragüismo, windsurf o paseos en lancha.

: La Noguera Pallaresa es un río de corrientes rápidas que se ha convertido en todo un atractivo turístico, por lo que son muchas las empresas de deportes de aventura que ofrecen rafting y barranquismo. En los embalses de la zona se puede practicar canoa, piragüismo, windsurf o paseos en lancha. Salàs de Pallars : La farmacia, el ultramarinos y coloniales, la barbería, el estanco, la imprenta, la mercería-perfumería, el quiosco y el café. Salàs de Pallars muestra ocho tiendas históricas con su mobiliario original, productos de otras épocas y carteles. Se trata de una visita musealizada en la que volvemos a tiempos pasados.

: La farmacia, el ultramarinos y coloniales, la barbería, el estanco, la imprenta, la mercería-perfumería, el quiosco y el café. Salàs de Pallars muestra ocho tiendas históricas con su mobiliario original, productos de otras épocas y carteles. Se trata de una visita musealizada en la que volvemos a tiempos pasados. La Pobla de Segur: Esta localidad tiene un pequeño casco histórico de montaña. Su principal atractivo es su ubicación, que permite iniciar una infinidad de rutas por el Prepirineo, ya sea a pie, en bicicleta o en embarcaciones por el río. Otra opción es ir de excursión al Montsec o bien hacia el norte, al Parc Natural d'Aigüestortes.

Precios

Històric: Menores de 14 años (22,30 €) y adultos (40,50 €)

Menores de 14 años (22,30 €) y adultos (40,50 €) Panoràmic: Menores de 14 años (16,45 €) y adultos (29,90 €)

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La curiosa historia del tren

La línea nació como parte de un proyecto ferroviario transpirenaico y comenzó a construirse en 1924 con el tramo Lleida-Balaguer. Tras la Guerra Civil, RENFE amplió progresivamente el recorrido hasta La Pobla de Segur en 1951. En 2004 la gestión pasó al gobierno catalán, que restauró la línea y la reabrió en 2007 con enfoque turístico para disfrutar del paisaje. En 2009 se creó oficialmente el Tren dels Llacs, combinando tren histórico y panorámico, y desde 2016 Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) opera el servicio con nuevos trenes y más frecuencias.