Violencia machista
Detenido un joven de 19 años en Salou acusado de agredir a su pareja embarazada en plena calle
Los hechos ocurrieron el sábado por la noche en la avenida Carles Buïgas y varios testigos presenciaron la escena
Se investiga la muerte de una mujer en Navarra como un posible caso de violencia machista
Los Mossos d'Esquadra han detenido a un joven de 19 años en Salou acusado de haber agredido a su pareja embarazada en plena calle, según ha avanzado 'El Caso' y han confirmado a la ACN fuentes policiales. El cuerpo policial lo considera presunto autor de un delito de maltrato en el ámbito del hogar.
Los hechos tuvieron lugar el sábado hacia las once de la noche en la avenida Carles Buïgas y varios testigos presenciaron la escena. Tras recibir el aviso del incidente, una patrulla del Grup de Delinqüència Urbana de los Mossos se desplazó hasta el lugar y encontró a la mujer tendida en el suelo.
Traslado a un centro médico
Después de atenderla y tomarle declaración, así como a varios testigos de los hechos, los agentes detuvieron al individuo. La mujer fue trasladada a un centro médico.
El acusado ha permanecido desde la noche del sábado en dependencias policiales y este lunes ha pasado a disposición del juzgado de instrucción en funciones de guardia de Tarragona.
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