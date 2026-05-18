Un robo de cable en L'Hospitalet provoca retrasos en la R2, la R2Nord y la R2Sud de Rodalies

La circulación de las líneas R2, R2Nord y R2Sud de Rodalies sufre graves retrasos la tarde de este lunes por culpa de un nuevo robo de cableado que afecta a la señalización de la estación de Bellvitge. Los operarios de Adif ya trabajan para solucionar la incidencia a la mayor brevedad posible. Las demoras causadas por el acto vandálico se añaden a las que ya sufría la R2Sud debido a un atropello que se ha producido esta mañana en la estación de Vilanova i la Geltrú. Los horarios de la línea del Garraf no han podido normalizarse hasta las 16.00 horas y han vuelto a verse afectados 45 minutos después, tras el robo del cableado.

Los robos de cable son actos vandálicos comunes en la red de Rodalies y se han multiplicado las últimas semanas pese a que, casi cuatro meses después de la crisis de Gelida, cada vez circulan más trenes por las vías. Sin ir más lejos, la semana pasada los Mossos detuvieron a dos ladrones que habían conseguido llevarse más de 150 metros de cableado del trazado de la R4 a la altura Sant Feliu de Llobregat. El robo provocó graves retrasos el resto del día en la línea. Los malhechores, sin embargo, no siempre son cazados y muchas veces logran escaparse con el motín.

Esta situación ha afectado de manera especialmente grave la R3 durante los últimos meses, que ha permanecido cerrada entre L'Hospitalet de Llobregat y La Garriga por las obras de desdoblamiento de la línea y la remodelación de la estación de Montcada Bifurcació. Sin que pasaran los trenes, los ladrones han encontrado vía libre para entrar y llevarse el cableado. De momento, este tramo de la R3, que debería haber reabierto este mes de mayo, no tiene fecha fijada por su reapertura. Adif confirmó a EL PERIÓDICO que, en parte, el motivo es la caída de un muro de contención de una fábrica cementera sobre las obras de Montcada Bifurcació.

Parte de la solución a este problema pasa por el vallado de algunos tramos de vía a los que es fácil acceder. De momento, Adif realiza estas obras –que en el argot ferroviario se conocen como 'cerramientos'– en ocho municipios y cercó otros 13 kilómetros de vías en las zonas afectadas por el episodio de peste porcina de Collserola.

Complicaciones en la R11

Más allá de las diferentes líneas de la R2; este lunes también ha sido especialmente complicado en la R11. Tras una incidencia en la infraestructura de la estación de Vilamalla, que se ha producido poco después de las 09.30 horas. En un primer momento, Renfe ha establecido un servicio de transporte alternativo por carretera entre Figueres y Portbou, pero pasadas las 11.45 horas se ha visto obligada a ampliar el dispositivo de emergencia y ha dispuesto también servicio alternativo desde Flaçà.

Hacia las 14.30 horas, la operadora ha podido restablecer el servicio entre Figueres y Portbou y, una hora más tarde, ha reabierto por vía única desde Flaçà hasta Figueres, a petición de Adif que sigue, trabajando para reparar la infraestructura. La previsión de Renfe era restablecer por completo el servicio a las 17.00 horas, aunque de momento una vía sigue cortada al tráfico ferroviario.