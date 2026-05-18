Pensiones
Miguel Benito, abogado: «Para poder jubilarte en España solo hay que cumplir tres requisitos; él desconocía el tercero»
El letrado señala un error que provoca la pérdida de la pensión contributiva a muchos jubilados
En España, la edad ordinaria de jubilación es de 65 años si se superan los 38 años y 3 meses de cotización. En caso contrario, la edad aumenta hasta los 66 años y 10 meses si no se alcanza este periodo cotizado.
Sin embargo, este no es el único requisito que hay que cumplir para acceder a la pensión. En este sentido, el abogado laboralista Miguel Benito ha expuesto un testimonio en redes sociales.
El letrado ha publicado un vídeo en TikTok en el que señala un error que provoca la pérdida de la pensión contributiva a muchos jubilados: «No pierdas tu pensión de jubilación», advierte en el título.
«En este vídeo os explico un error que llevaba a este pobre hombre a perder su pensión de jubilación», anuncia Benito. «Me han denegado la jubilación con 27 años cotizados, si tengo 67 años. Me faltan 715 días para la jubilación. ¿Dónde voy a trabajar yo?», comenta el jubilado.
«Para poder jubilarte en España solo hay que cumplir tres requisitos; él desconocía el tercero», avisa desde su perfil Empleado Informado. En primer lugar, Benito menciona haber alcanzado la edad mínima de jubilación.
A continuación, el abogado laboralista recuerda que hay que haber cotizado un mínimo de 15 años. «El problema es el tercero, que es que en los últimos 15 años antes de jubilarte debes haber cotizado un mínimo de 2 años», avisa el profesional.
«Este es el requisito que le falta a él, y hasta que no lo cotice no podrá cobrar la pensión», sentencia en el vídeo. Desgraciadamente, este requisito es básico para conseguir la pensión de jubilación en nuestro país.
«Entiendo que a mucha gente le parezca injusto que una persona con 27 años cotizados, como este señor, no pueda acceder a su pensión de jubilación y otra, que tiene 15 años cotizados, pero que ha cotizado dentro de los últimos años, sí pueda», sentencia en los comentarios.
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