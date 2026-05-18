Renfe estudiará recuperar el tren directo A Coruña-Barcelona tras el fin de las obras de la estación

La eliminación de la conexión ferroviaria directa entre A Coruña y Barcelona, aplicada el pasado abril por Renfe, se recuperará una vez que concluyan las obras de la estación de la primera de esas ciudades si así lo determinan los estudios que hará la compañía estatal. Así lo informa el Gobierno en respuesta a una pregunta de la senadora del BNG Carmen da Silva, que denuncia el perjuicio que supone la supresión de este servicio.

Renfe recuerda que el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) está ejecutando las obras de adaptación de la terminal de A Coruña a la alta velocidad, lo que supone una limitación temporal del uso de las vías y que se une al corte total del tramo Guillarei-Redondela en la provincia de Pontevedra.

La empresa señala que, una vez que concluyan esos trabajos, lo que está previsto para finales de este año, y las restricciones que implican, “se analizará de manera integral la adecuación de la oferta comercial”. Añade que el objetivo de ese estudio será “valorar posibles ajustes que respondan a las nuevas condiciones de explotación y a las necesidades de movilidad”.

También apunta que la programación futura de los servicios ferroviarios tendrá en cuenta la “planificación establecida”, así como “los compromisos contractuales vigentes para los distintos ámbitos de servicio” y “el diálogo constante entre las administraciones competentes y el operador”, pero siempre sobre los criterios de “eficiencia, sostenibilidad y servicio público”.

Trenes diarios

Renfe aclara además que la conexión entre Galicia y Barcelona se efectúa ahora mediante trenes diarios desde Santiago y Vigo, cuando anteriormente se realizaban en días alternos. Esto obliga a los usuarios coruñeses a desplazarse a una de esas ciudades para poder viajar hasta la capital catalana. Cuando el viaje es el sentido inverso, es necesario apearse en Santiago o Vigo para desde allí continuar hacia A Coruña.

Carmen da Silva recordaba en su pregunta que Renfe suprimió en 2020 el tren hotel nocturno que unía A Coruña con Barcelona y reclamaba su recuperación, así como la conexión directa entre Galicia y el País Vasco. La senadora nacionalista señalaba que el tren diurno a Cataluña salía en días alternos desde A Coruña y Vigo y disponía de una “gran demanda”.

También advertía de que la eliminación del servicio para A Coruña “lesiona directamente la cohesión territorial y la igualdad de oportunidades” debido al “enorme potencial demográfico, económico y turístico” de la ciudad, a lo que unió que esta decisión es un paso más en el “desmantelamiento progresivo” de los servicios ferroviarios en la capital coruñesa.