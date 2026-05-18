Conflicto en la escuela catalana
Ustec presiona para que los presupuestos incluyan "las partidas necesarias" para "dar respuesta al conflicto educativo"
La conselleria de Educació trabaja en una nueva propuesta que entregará por escrito a los sindicatos este martes para asegurar la reunión con los sindicatos prevista finalmente para el miércoles
La huelga territorial de este lunes en Barcelona pierde algo de fuelle (menos del 20% se seguimiento según la conselleria, el 65% según sindicatos), pero logra visibilidad bloqueando durante dos horas la Sagrada Família
Huelga de profesores, en directo: última hora de la convocatoria, cortes en carreteras y servicios mínimos
La semana decisiva en la negociación entre docentes y Govern ha empezado con una nueva jornada de huelga territorial en la capital catalana (y el resto del Barcelonès) marcada por una ‘clase abierta’ frente a la Sagrada Família que ha bloqueado el acceso al templo durante más de dos horas. Un lunes lluvioso –lo que ha empañado la manifestación convocada a mediodía en la capital catalana, que ha reunido a unas 1.800 personas según la Guardia Urbana- en el que Ustec ha enviado una carta a todos los diputados del Parlament reclamando su intervención para que los próximos presupuestos de la Generalitat incorporen “las partidas necesarias para dar respuesta al conflicto educativo” y la aFFAc otra a la consellera Niubó denunciando la situación de “precariedad sistémica” en la escuela pública y emplazándola a negociar "con voluntad política real y compromisos concretos".
Este miércoles –tenía que ser el martes pero precisamente por cuestiones de agenda de la consellera, que quiere estar presente, se ha aplazado un día- hay convocada una nueva mesa sectorial, tras acabar la del pasado jueves sin acuerdo. Fuentes del Departament d’Educació i FP aseguran que trabajan en una nueva propuesta –siempre en el marco del ‘Acuerdo de país’ de 2.000 millones de euros firmado con CCOO y UGT- para presentarla por escrito a los sindicatos antes de la reunión (condición que estos habían puesto para volver a sentarse).
"Compromisos concretos"
Se trata de buscar a contrarreloj la fórumula para poder ampliar la propuesta inicial; que los cuatro sindicatos de la huelga consideran absolutamente insuficiente. Por ello, en la citada carta de Ustec a los parlamentarios les piden que no faciliten la aprobación de unas cuentas "que no incorporen compromisos concretos" en materia de mejora salarial, refuerzo de plantillas, reducción de ratios, reducción de burocracia y despliegue de un "verdadero plan de choque para la educación inclusiva".
Este martes [en el que la consellera Esther Niubó dará explicaciones en la Comisssió de Educació del Parlament tanto del criticado plan piloto de Mossos mediando en institutos como de la no menos polémica infiltración de mossos en una asamblea de docentes] hay convocada también huelga territorial en los servicios territoriales del Vallès Oriental-Maresme y el Vallès Occidental, tras una participación en la huelga barcelonesa de este lunes de poco menos de un 20% según las cifras de la conselleria (y de un 65% según los sindicatos convocantes).
Sin duda, la foto de la quinta jornada de huelgas del nuevo ciclo de movilizaciones convocado por Ustec, Professors de Secundària (Aspepc), CGT y La Intersindical, ha sido la de la ‘clase abierta’ frente a la Sagrada Família, tras la cadena humanda desde La Sedeta, que llenó el acceso al templo por la calle de Marina de pupitres y sillas donde unos 200 manifestantes expusieron su malestar por la infrafinanción de la escuela catalana y exigieron a la conselleria "soluciones reales".
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