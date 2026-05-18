Las mujeres sufren el 80% de las agresiones en los centros de salud, y dos tercios de los atacantes son hombres

El director general de Profesionales de la Salud de la Generalitat, Jordi Vilana González, abre y cierra hoy la Jornada Anual del Observatorio para Situaciones de Violencia en el Ámbito Sanitario de Catalunya (OSVASC), en el Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona. En esta entrevista detalla sus objetivos y avanza datos exclusivos, del conjunto del país y de la Catalunya central.

¿Cuál es la utilidad de la Jornada del OSVASC? ¿Y cuál es el mensaje que quieren transmitir a los asistentes?

Esta es una iniciativa impulsada por la Dirección General de Profesionales de la Salud, del Departament de Salut, conjuntamente con el Servei Català de la Salut (CatSalut) y el Institut Català de Salut (ICS), los sindicatos y las patronales de las entidades públicas y privadas, los colegios profesionales, los proveedores, asociaciones ciudadanas, sociedades científicas y otras organizaciones que forman parte del sistema sanitario. El objetivo es explicar el trabajo que estamos haciendo en el Govern y transmitir que estamos determinados a seguir haciendo todo lo posible para evitar la violencia que sufren los profesionales de la salud en sus lugares de trabajo.

Además de erradicar las amenazas, los insultos y las agresiones en los centros sanitarios, aspiran a mantener al personal con talento en el sistema público, en un contexto de fuerte presión demográfica, movilidad profesional y competencia. ¿Hay especificidades de la Catalunya central en estos dos terrenos?

El OSVASC está orientado a facilitar que los profesionales puedan ejercer su profesión en un entorno de respeto, tolerancia y seguridad, y una línea muy clara es esta: evitar situaciones de violencia y mejorar el bienestar. Son elementos imprescindibles para que las plantillas se sientan a gusto desempeñando su función. Y también para que decidan cuál es el mejor lugar para desarrollarse profesional y personalmente. Hace tiempo que territorios como la Catalunya central avanzan en estos objetivos, y los resultados son buenos, porque ha aumentado su capacidad de atraer y mantener profesionales.

¿Disponen de datos concretos del presente y comparativas con el pasado?

Uno de los primeros objetivos del OSVASC es impulsar la creación del Registro de casos de violencia a los profesionales del sistema de salud de Catalunya, el cual debe permitir un mayor conocimiento de los casos delictivos violentos en los centros y servicios sanitarios. Ya empezamos a tener datos porque cada vez más centros comunican las incidencias que sufren, aunque hay que seguir progresando en la cultura de la notificación. Los datos de 2025 muestran que las agresiones afectan mayoritariamente a las mujeres, las cuales representan el 78,18 % de los casos registrados. Desde la óptica asistencial, la atención primaria concentra la mayor parte de las agresiones (61,17 %), seguida de la atención hospitalaria (29,42 %) y de las emergencias extrahospitalarias (9,71 %). Las denominadas 'agresiones no físicas' constituyen la gran mayoría de los episodios registrados (89,37 %), frente al 10,92 % de ataques físicos.

¿Cuáles son los espacios más habituales de las agresiones? ¿Por qué?

Las consultas (39,09 %), los puntos de admisión o información (28,46 %), las hospitalizaciones (14,15 %) y las urgencias (13,33 %). Las causas alegadas con más frecuencia están vinculadas a la atención percibida por el usuario (29,94 %), motivos ajenos a la organización o la asistencia (25,80 %), peticiones de los interesados (18,13 %) o el propio acto sanitario o administrativo (17,67 %).

¿Y los perfiles de los autores?

Mayoritariamente son los pacientes (75,26 %), aunque también hay familiares o acompañantes (22,01 %). Predominan los hombres (62,92 %) y hemos detectado una proporción relevante de reincidencia (26,19 %).

¿Cómo lo solucionarán?

Es necesario que los profesionales puedan desempeñar su labor en un entorno de respeto, tolerancia y seguridad. Entre otros elementos que incluye el proyecto del OSVASC, el anteproyecto de ley en el que se está trabajando nos ayudará a establecer un marco institucional claro que contribuya a incrementar la calidad en las relaciones de los profesionales del ámbito de la salud y los usuarios de los centros, un marco regido por los valores inherentes al respeto, la confianza mutua y la tolerancia cero a la violencia ocupacional. Esta iniciativa legislativa nos ayudará a garantizar el normal funcionamiento de los centros, sin interferencias en el servicio; la continuidad de la asistencia sanitaria y los derechos del resto de usuarios.

Los representantes de los trabajadores tienen una función clave.

Sin duda. De hecho, los sindicatos forman parte del Comité Permanente del OSVASC. Considero que la constitución de este órgano es uno de los aspectos más relevantes de la iniciativa.

¿Hay carencias normativas que sea necesario resolver?

Sí, por eso el Govern ha dado el primer paso para aprobar el anteproyecto de ley del sistema integral de prevención, protección y respuesta a la violencia que reciben los profesionales de la salud en el trabajo. Se trata del desarrollo de una norma, autónoma respecto a las existentes, que establece un sistema integral de prevención, protección y respuesta a la violencia ocupacional. El 24 de marzo se aprobó la memoria preliminar.

¿Cómo se ha llegado a este extremo?

La raíz del problema reside en un deterioro progresivo de la relación de confianza recíproca y el respeto que debe existir entre los usuarios y los profesionales sanitarios. Se ha perdido o, al menos, se ha relajado el valor social que los pacientes otorgan a las organizaciones sanitarias y a la labor de los profesionales.

¿Su enfoque es el adecuado?

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A diferencia del planteamiento de otras comunidades autónomas, como Navarra, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Valencia o Galicia, donde se ha optado por un régimen sancionador, en el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya pensamos que el abordaje de estos conflictos debe ser más ambicioso.