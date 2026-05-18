Montcada rechaza la futura potabilizadora del Besòs y presenta alegaciones

Montcada i Reixac ha presentado alegaciones contra el proyecto de la futura potabilizadora del Besòs prevista en el municipio. El ayuntamiento, según ha podido saber este diario, cuestiona el encaje urbanístico y ambiental de la futura ETAP Montcada, una infraestructura promovida y gestionada por ATL (el ente público de suministro de agua Ter Llobregat).

Esta 'fábrica de agua' es considerada "estratégica" por la Generalitat para aumentar la producción de agua potable en el área de Barcelona. Según ha podido saber este diario, los informes técnicos emitidos hasta la fecha son desfavorables.

El proyecto salió a información pública el pasado 23 de enero, cuando se abrió el periodo para presentar alegaciones. Fuentes de ATL aseguran que la tramitación sigue su curso ordinario y que, como sucede en todas las licitaciones, se estudiarán las propuestas o reclamaciones que se realicen y se resolverán.

¿Nueva ubicación?

El rechazo municipal no se limita a aspectos menores. El consistorio considera que la planta presenta problemas de encaje con el territorio. Además, fuentes conocedoras del proceso señalan que la documentación inicial no incluía medidas compensatorias ambientales en el entorno, aunque este punto puede remediarse durante el proceso de resolución de las alegaciones.

Una de las alternativas planteadas sugiere buscar una nueva ubicación para la planta, pero desde ATL no ven claras estas opciones si, según el calendario previsto, se debe empezar a potabilizar agua en 2029. De momento, no solo el ayuntamiento, sino también Aigües de Barcelona, empresa público-privada implicada en la potabilización del besòs, ha formulado alegaciones.

Beber agua del Besòs

La nueva planta forma parte de la estrategia para aprovechar más agua del Besòs y reducir así la dependencia del trasvase del Ter hacia Barcelona, procedente de embalses como Sau y Susqueda. La Generalitat ha asumido compromisos en esta línea y, en este contexto, el Besòs se erige como la segunda gran fuente, además del Llobregat (y teniendo en cuenta las desalinizadoras y la regeneración de agua) para el abastecimiento metropolitano.

Pero la discusión no es solo dónde instalar nuevas infraestructuras y cómo suavizar su impacto, sino también evaluar cuánta agua podrá aportar realmente el Besòs en el futuro. Parte del caudal que circula por el río procede de depuradoras que tratan aguas residuales de los municipios metropolitanos.

Y una parte de esa agua consumida previamente en hogares tiene su origen en el sistema Ter-Llobregat. Es decir, ¿si se reduce el peso del Ter en el suministro de Barcelona, puede disminuir la cantidad de agua que acaba en el Besòs tras pasar por las depuradoras?

Pieza clave

Esta es una de las cuestiones a las que la ACA (Agència Catalana de l'Aigua) trata de responder para garantizar el equilibrio del futuro sistema. Aun así, se debe tener en cuenta el agua desalinizada y regenerada, que conformará un nuevo aporte al río. La ecuación, muy compleja, tiene lugar en un espacio ya muy tensionado.

En este escenario, la ETAP Montcada, cuestionada ahora al menos como se ha planteado, es una de las piezas prioritarias del plan. La futura potabilizadora se suma a otras actuaciones previstas en el Besòs, como la ampliación de la ETAP de la Trinitat, gestionada por Aigües de Barcelona y una tercera potabilizadora, a priori operada por el Área Metropolitana de Barcelona (AMB), para la que todavía se busca ubicación. Pero antes de afrontar esta última infraestructura, el próximo paso será la resolución de las alegaciones a la potabilizadora de Montcada, rechazada por la ciudad.