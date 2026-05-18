Una ola de denuncias destapa decenas de abusos sexuales en escuelas infantiles de París: "Hay un problema sistémico"

El #Metoo escolar sacude a Francia desde hace meses. Una ola de denuncias por violencia sexual en guarderías y escuelas de París se ha convertido en una cuestión política, que pone de manifiesto las deficiencias del sistema de protección de los menores en los centros escolares.

El nuevo alcalde de París, Emmanuel Grégoire, ha reconocido que existe un problema "sistémico" en los centros escolares. Y es que en lo que va de año un total de 78 empleados municipales de las escuelas parisinas han sido suspendidos, 31 de ellos por presunto abuso sexual.

El alcalde de París, Emmanuel Grégoire, ha reconocido que existe un problema "sistémico" en los centros escolares

Ante la magnitud del escándalo, el heredero de Anne Hidalgo puso en marcha a mediados de abril un plan de acción, catalogado como "prioridad absoluta", de 20 millones de euros diseñado para proteger a los niños en actividades extraescolares. Mientras tanto, las concentraciones #MetooEcole continúan: "Durante mucho tiempo, se decía que los niños no hablaban. En realidad, ya hablaban. Era el sistema el que no escuchaba", denuncian desde el movimiento.

Tras meses de investigación, la fiscalía de París anunció este domingo la apertura de investigaciones que afectan "a priori, a todos los distritos de París", es decir, a casi 115 centros y que ya se ha cobrado la suspensión de 78 empleados. "Actualmente, en lo que respecta a la fiscalía, tenemos abiertas tres investigaciones preliminares (investigaciones judiciales, encomendadas a jueces de instrucción) y cinco citaciones para comparecer ante el tribunal penal", ha detallado la fiscal, Laure Beccuau, añadiendo que un trabajador social juvenil había sido puesto en prisión preventiva.

El goteo de casos ha sido constante el último año y la desconfianza se ha instalado a las puertas de los colegios

Todo empezó en abril de 2025, cuando un grupo de padres presentó varias denuncias contra la guardería Alphonse-Baudin, en el distrito 11 de París, por agresiones sexuales contra cinco menores. El caso obligó al centro escolar a suspender a un miembro del personal e informar al resto de familiares de la situación, desatando la indignación de muchos tras conocerse que ya en septiembre de 2024 una madre había presentado una queja después de que su hijo de tres años le contase que un profesor le había tocado los genitales. La denuncia, según los familiares, no obtuvo respuesta alguna.

Goteo de casos

Aquello tan solo era la punta del iceberg de lo que iba a ocurrir en otoño de 2025. La mediatización del caso provocó una cadena de denuncias en otras escuelas del distrito de la capital francesa, destapando una crisis sin precedentes. En la escuela Bullourde, tres miembros del personal fueron suspendidos y la familia de una niña presentó una denuncia por "violación agravada". En el centro Titon, un miembro del personal también será llevado ante el tribunal penal por agresiones sexuales a nueve estudiantes por hechos que se remontan a 2024. También la escuela Saint-Dominique del distrito 7 se ha visto salpicada; nueve de quince monitores de actividades extraescolares han sido investigados después de más de una treintena de denuncias.

Desde entonces, el goteo de casos ha sido constante y el ambiente de desconfianza se ha instalado a las puertas de los colegios. Aunque nadie quiere hablar del tema, un padre reconoce su inquietud a la salida de un colegio del distrito 17: "Me preocupa, por supuesto. Al final el colegio debe ser un espacio seguro para los niños y un lugar de confianza para los padres, y parece que eso se ha roto".

Crisis que salpica a France Television

Los tentáculos de esta polémica han salpicado también a la emisión ‘Cash Investigation’ de France Television. El programa ha sido denunciado tras saberse que, en abril de 2025, en la elaboración de un reportaje llevó una cámara oculta y filmó en una de las escuelas afectadas y guardó las imágenes durante nueve meses sin denunciar los hechos.

Han sido los padres de una menor, presuntamente víctima de violación, los que han denunciado a la cadena: acusan al programa de ser conocedora de los hechos y aún así no haber denunciado, poniendo así en peligro la integridad de niños y niñas. "Estas imágenes -seleccionadas de entre 27 horas de grabación- se mantuvieron en secreto durante nueve meses, sin que se presentara ninguna denuncia ante las autoridades judiciales o administrativas", han denunciado los abogados de la familia. La emisión de aquel programa, el 29 de enero en horario de máxima audiencia en France 2, provocó la suspensión inmediata de los monitores implicados. ‘Cash Investigation’ ha respondido a estas acusaciones calificándolas de "inexactas y falsas".