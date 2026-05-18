Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Resultados AndalucíaElecciones AndalucíaShakiraRelojes SwatchLluvia CatalunyaBizumRodaliesBarcelonaHuelga profesoresTita CerveraOutlanderAlba CarrilloÀlex MárquezAnchoas de lata
instagramlinkedin

NO SE PRESENTÓ AL JUICIO

La mayor estafadora de España burla a la Justicia: ‘Anita, la Fantástica’, en busca y captura tras no presentarse a juicio

La principal acusada por la trama de los viajes VIP a mundiales de MotoGP está en paradero desconocido desde que no compareció a la vista de la semana pasada

Ana María O., conocida como 'Anita, la Fantástica', en un reportaje de Equipo de Investiigación.

Ana María O., conocida como 'Anita, la Fantástica', en un reportaje de Equipo de Investiigación. / Equipo de Investigación | La Sexta

Héctor González

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La silla que debía ocupar Ana María O. la semana pasada en la Audiencia Provincial de Madrid quedó vacía. Conocida como 'Anita, la Fantástica' y considerada la mayor estafadora de la historia de España, la mujer está en busca y captura desde entonces tras no presentarse a la vista en la que se enfrenta a una petición de nueve años de cárcel por un presunto macrofraude con viajes VIP al Mundial de MotoGP.

Mientras la Justicia trata de localizarla, el juicio ha seguido adelante sin su protagonista principal. Según recoge Europa Press, en la vista, su expareja, Eduardo García, para quien la Fiscalía pide siete años de prisión, intentó despegarse del supuesto entramado y presentó a Ana María O. como la verdadera responsable de la gestión económica de Aupa Travel S.L., la empresa bajo la que, según la acusación, se captaban clientes con la promesa de paquetes exclusivos para asistir a grandes premios internacionales de MotoGP que nunca llegaron a realizarse.

Yo me encargaba del material y del transporte. Nos contrataban y yo llevaba el material”, declaró a preguntas de su defensa. Según su versión, toda la gestión empresarial y financiera recaía sobre la otra acusada, aunque la sociedad figuraba formalmente administrada a su nombre.

En su declaración, García aseguró que actuaba siguiendo instrucciones de su entonces pareja y que desconocía cualquier posible irregularidad en las cuentas. También relató que era Ana María O. quien le comunicaba los encargos relacionados con eventos internacionales del campeonato. “Ana me decía: ‘Hemos contratado una cosa en Frankfurt, hay que llevar material’”, explicó ante el tribunal.

La Fiscalía, sin embargo, considera que ambos participaron en un entramado destinado a captar dinero de clientes que querían acudir a carreras como las de Silverstone o Misano, viajes que finalmente no llegaron a realizarse. Varios perjudicados ya han declarado en las primeras sesiones del juicio y han asegurado que entregaron cantidades importantes para paquetes que nunca se materializaron.

La investigación también apunta a que los acusados habrían utilizado las cancelaciones derivadas de la pandemia para seguir reclamando pagos a las víctimas bajo distintos conceptos, como supuestos trámites de devolución o seguros.

Noticias relacionadas

La fuga de Ana María O. añade ahora un nuevo elemento al procedimiento. Su ausencia impidió que declarara en la vista oral y llevó a la Audiencia Provincial de Madrid a ordenar su localización y detención. Mientras tanto, el juicio continúa con la principal acusada fuera del alcance del tribunal.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  1. Un bombero ayudó a que naciera y 22 años después recorrió 1.000 kilómetros para verla graduarse: 'Tenemos un vínculo muy especial
  2. Pere Estupinyà, divulgador científico: 'En la tercera edad, tener sueños y objetivos es más importante que cumplirlos
  3. El calvario de Helena, enferma de Lyme tras una picadura de garrapata en Mataró: 'Me decían que era psicológico
  4. Se recupera progresivamente la circulación de la R1 y R4 de Rodalies tras la incidencia entre Arc de Triomf y El Clot
  5. Una tecnología experimental permite 'subir el volumen' de una conversación en concreto para distinguir su sonido en entornos ruidosos
  6. La Guardia Urbana de L'Hospitalet detiene a un hombre por otro tiroteo este domingo
  7. Jordi Grané, filósofo: “Hemos convertido la educación en un parque de atracciones”
  8. Los Mossos multan a 230 motoristas en una semana por circular por el arcén

Indonesia, tercer país del mundo que pierde todos sus glaciares por el calentamiento global

Indonesia, tercer país del mundo que pierde todos sus glaciares por el calentamiento global

La mayor estafadora de España burla a la Justicia: ‘Anita, la Fantástica’, en busca y captura tras no presentarse a juicio

La mayor estafadora de España burla a la Justicia: ‘Anita, la Fantástica’, en busca y captura tras no presentarse a juicio

Cómo estudia la selectividad la generación Z: "El problema no es la IA, sino delegar en ella la tarea de pensar"

Cómo estudia la selectividad la generación Z: "El problema no es la IA, sino delegar en ella la tarea de pensar"

Los biólogos advierten de que la expansión del turismo de naturaleza dispara el riesgo de infecciones de animales a humanos

Los biólogos advierten de que la expansión del turismo de naturaleza dispara el riesgo de infecciones de animales a humanos

Formación Profesional: Cómo mejorar la percepción de una vía clave para el futuro

Formación Profesional: Cómo mejorar la percepción de una vía clave para el futuro

Formació Professional: Com millorar la percepció d'una via clau per al futur

Formació Professional: Com millorar la percepció d'una via clau per al futur

Dos detenidos en Manresa por agredir a cuatro mujeres musulmanas en plena calle

Dos detenidos en Manresa por agredir a cuatro mujeres musulmanas en plena calle

La Guardia Civil rescata a cinco personas que iban en un barco a la deriva en Mataró

La Guardia Civil rescata a cinco personas que iban en un barco a la deriva en Mataró