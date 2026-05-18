¿A qué zonas afecta hoy lunes, 18 de mayo, la huelga de profesores en Barcelona y Catalunya?

El actual ciclo de huelgas de maestros y profesores en los colegios e institutos de Catalunya enfila su segunda semana con un ligero cambio de posiciones. En la reunión del pasado jueves entre el Govern y los sindicatos, el Departament d'Educació abrió la puerta a estudiar una mejora salarial para los docentes más allá de los 3.000 euros anuales recogidos en el acuerdo con CCOO y UGT.

La subida de sueldos es la principal reivindicación en estas protestas, además de mayores recursos para los planes de inclusión en las aulas y una reducción de la burocracia.

Las movilizaciones están convocadas por los sindicatos mayoritarios Ustec y Professors de Secundària (Aspepc), junto a la CGT y la Intersindical. Estas centrales consideran insuficiente el pacto firmado por CCOO y UGT con el Govern, que pretendía cerrar el conflicto con un incremento salarial de 3.000 euros al año y el pago de 50 euros por noche para los días de colonias, entre otras medidas.

Cinco días de huelga en cada escuela o instituto

Este ciclo de protestas incluye un total de 17 días de huelga, por territorios y niveles educativos: tres son de carácter general (la del pasado martes 12 de mayo, miércoles 27 de mayo y viernes 5 de junio) y hay dos jornadas más por territorio. Cada colegio o instituto sufrirá cinco días de huelga en menos de un mes.

A esto se añaden dos jornadas de paro adicionales en la etapa 0-3 años. Estos centros educativos participan también en las huelgas de toda Catalunya, pero no en las territoriales.

Hoy toca en Barcelona, L'Hospitalet, Badalona, Sant Adrià y Santa Coloma

Hoy, lunes 18 de mayo, hay huelga en las escuelas e institutos de Barcelona y el resto de municipios de la comarca del Barcelonès (L'Hospitalet, Badalona, Sant Adrià de Besòs y Santa Coloma de Gramenet).

En vista del desarrollo de las anteriores jornadas de protesta, no es descartable que los docentes corten algunos puntos estratégicos de la red viaria en Barcelona, lo que puede provocar problemas de tráfico aún mayores de los habituales en la capital catalana.

Este es el calendario de huelgas al completo:

Jueves 7 de mayo: etapa 0-3 años.

etapa 0-3 años. Martes 12 de mayo: huelga en todos los centros educativos de Catalunya y manifestación en Barcelona.

huelga en todos los centros educativos de Catalunya y manifestación en Barcelona. Miércoles 13 de mayo: Baix Llobregat y Penedès.

Baix Llobregat y Penedès. Jueves 14 de mayo: Girona y Catalunya Central.

Girona y Catalunya Central. Viernes 15 de mayo: Lleida, Alt Pirineu y Aran.

Lleida, Alt Pirineu y Aran. Lunes 18 de mayo: Barcelona y resto del Barcelonès.

Barcelona y resto del Barcelonès. Martes 19 de mayo: Vallès Occidental, Vallès Oriental y Maresme.

Vallès Occidental, Vallès Oriental y Maresme. Miércoles 20 de mayo: etapa 0-3 años.

etapa 0-3 años. Jueves 21 de mayo: Tarragona y Terres de l'Ebre.

Tarragona y Terres de l'Ebre. Miércoles 27 de mayo: huelga en todos los centros educativos de Catalunya.

huelga en todos los centros educativos de Catalunya. Jueves 28 de mayo: Vallès Occidental, Vallès Oriental y Maresme.

Vallès Occidental, Vallès Oriental y Maresme. Viernes 29 de mayo: Baix Llobregat y Penedès.

Baix Llobregat y Penedès. Lunes 1 de junio: Girona y Catalunya Central.

Girona y Catalunya Central. Martes 2 de junio: Barcelona y resto del Barcelonès.

Barcelona y resto del Barcelonès. Miércoles 3 de junio: Tarragona y Terres de l'Ebre.

Tarragona y Terres de l'Ebre. Jueves 4 de junio: Lleida, Alt Pirineu y Aran.

Lleida, Alt Pirineu y Aran. Viernes 5 de junio: huelga en todos los centros educativos de Catalunya y manifestación en Barcelona.

El calendario de movilizaciones difundido por los sindicatos convocantes. / Ustec

Discrepancias sobre el seguimiento de la huelga

Educació y los sindicatos proporcionaron el pasado martes cifras dispares sobre el seguimiento de la primera huelga educativa en toda Catalunya de este ciclo de protestas. La conselleria lo cifró en el 32%, mientras que las centrales convocantes elevaron el porcentaje al 70%.

Manifestación de profesores en huelga en el centro de Barcelona / Jordi Cotrina

Durante la jornada, una manifestación unitaria congregó a decenas de miles de personas en Barcelona (80.000 según los sindicatos, 26.000 según la Guardia Urbana). Los sindicatos hicieron un llamamiento a las familias para que apoyaran su protesta: "Vosotros también sois comunidad educativa, os necesitamos a nuestro lado".

Servicios mínimos

Para estas huelgas, la Generalitat ha decretado unos servicios mínimos de un docente por cada tres aulas en las etapas de infantil, primaria y ESO. Durante las jornadas de paro también tendrá que estar presente en cada centro educativo al menos un miembro del equipo directivo, según el edicto publicado por el Departament de Treball.

En los centros de educación especial deberá trabajar el 50% de las plantillas, mientras que en las guarderías se ha establecido un mínimo del 33% del personal. Además, los servicios mínimos prevén que se mantenga la mitad del personal de comedor, cocina, acogida, extraescolares y atención al alumnado con necesidades educativas especiales.

Boicot a salidas y colonias el próximo curso

Además de este ciclo de huelgas, los docentes catalanes están impulsando otras medidas de protesta como el rechazo a realizar salidas y colonias el próximo curso.

Un millar de colegios e institutos ya se han sumado a la campaña 'Aturem les sortides educatives i les colònies', según ha informado Helena López en EL PERIÓDICO. Los claustros de estos centros se han manifestado a favor de dejar de hacer salidas escolares y colonias con pernoctación "hasta que Educació implemente mejoras reales, estructurales y efectivas en el sistema educativo público" .