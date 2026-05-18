Los catalanes en aislamiento en Madrid podrían volver a Catalunya para acabar la cuarentena el 7 de junio

El secretario de Salud Pública, Esteve Fernández, ha abierto la puerta a que los cinco catalanes que viajaban en el crucero afectado de un brote de hantavirus y que se encuentran en el hospital Gómez Ulla de Madrid haciendo cuarentena puedan volver a Catalunya a partir del 7 de junio. En declaraciones a Catalunya Ràdio, ha ratificado que se les va a hacer una nueva PCR en Madrid y, si dan negativo, podrán empezar a recibir visitas.

Según el protocolo aprobado por el Gobierno y las comunidades, si el resultado de esta segunda prueba, que se les va a efectuar este lunes, cuando se cumple una semana de su aislamiento, vuelve a ser negativo, podrán salir de sus habitaciones, para acceder a las zonas comunes de la planta en la que se encuentran y recibir visitas de sus familiares, con mascarilla y trajes de protección.

Y según Fernández, dentro de 15 días, a partir del 7 junio, "es cuando se podría plantear" que los cinco vuelvan a Catalunya para realizar o bien un aislamiento domiciliario o bien en el Hospital Clínic. Esta decisión no está tomada, dado que el protocolo se revisa periódicamente, pero "una posibilidad es que vayan a realizar aislamiento domiciliario a partir del 7 de junio", ha adelantado.

Sobre el brote de hantavirus, ha considerado que está "autolimitado" y "no irá a más". Mientras que sobre el brote de ébola, del que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha enviado una alerta, ha indicado que supone un riesgo "muy bajo" para la población de Catalunya. Sin embargo, sí ha alertado de que "podría ser" que coja cierta dimensión en la zona donde se ha originado.