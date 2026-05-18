Brote de Hantavirus en el crucero MV Hondius, en directo: última hora del español positivo, cuarentena en el Gómez Ulla y estado crítico de la paciente francesa

El foco de hantavirus registrado en el crucero MV Hondius, que partió de Ushuaia (Argentina) con destino a Cabo Verde, ha provocado tres muertes y ha causado una alarma mundial bajo el recuerdo del covid. En el crucero se encontraban 13 pasajeros y un tripulante de nacionalidad española, cinco de los cuales residen en Catalunya. El barco llegó a Tenerife este domingo sobre las 7 horas de la mañana y los pasajeros fueron evacuados entre el domingo y el lunes.

Los españoles ya cumplen cuarentena en el Hospital Gómez Ulla, en Madrid, donde uno de los 14 pasajeros ha dado positivo en las dos PCR. La persona, de quien no se han filtrado detalles, permanece en la Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (Uatan) del centro hospitalario. El resto de pasajeros del crucero y de los vuelos en los que hubo contacto con infectados están en cuarentena.

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Abrimos aquí un hilo informativo con las últimas novedades sobre los contagios, la cuarentena y actuaciones para controlar el foco:

La OMS añadió que "aunque pueden seguir apareciendo otros casos entre los pasajeros y miembros de la tripulación", el riesgo de transmisión "debería reducirse tras el desembarco y la aplicación de medidas de control". El brote de hantavirus, un virus raro para el que no existe ni vacuna ni tratamiento específico, ha causado tres muertes y ha obligado a las autoridades de una veintena de países a poner bajo vigilancia a los casos sospechosos y a sus contactos. Según la OMS, el contagio entre humanos requiere un contacto muy estrecho.

La OMS mantiene evaluación del hantavirus en "riesgo bajo" antes de llegada del Hondius a Países Bajos La Organización Mundial de la Salud (OMS) mantuvo el domingo su evaluación de "riesgo bajo" respecto al foco de hantavirus detectado a bordo del crucero Hondius, que tiene previsto atracar el lunes en Países Bajos con el resto de su tripulación. El crucero, que suscitó preocupación mundial tras el anuncio de la aparición de este foco a principios de mayo, debe terminar su viaje en Róterdam el lunes entre las 10H00 (08H00 GMT) y el mediodía, según las autoridades. Allí desembarcarán las 27 personas que siguen a bordo: 25 miembros de la tripulación y dos miembros del personal médico. "Se ha reevaluado el riesgo para la salud pública a la luz de la información más reciente disponible, y el riesgo global sigue siendo bajo", anunció la OMS en un boletín publicado unas horas antes de la llegada del barco a Róterdam.

El paciente español con hantavirus mejora y apenas tiene síntomas El único paciente español con hantavirus, ingresado en el hospital Gómez Ulla de Madrid, se encuentra mejor y evoluciona favorablemente, sin apenas síntomas, según han informado este domingo fuentes del Ministerio de Sanidad. El hombre de 70 años permanece en la Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (Uatan) desde el pasado lunes, cuando dio positivo, y allí seguirá hasta su recuperación clínica, según marca el protocolo de manejo del brote de hantavirus aprobado por la Comisión de Salud Pública. Al resto de sus trece compañeros del buque Hondius aislados en el mismo centro se les practicará una segunda prueba PCR previsiblemente mañana, lunes, una semana después de la realización de la primera, conforme al protocolo aprobado por la Comisión de Salud Pública.

Las mujeres aisladas en Barcelona y Alicante podrán hacer cuarentena en casa si vuelven a dar negativo Las dos mujeres aisladas en Barcelona y Alicante podrán hacer cuarentena en sus domicilios si vuelven a dar negativo en hantavirus en una nueva PCR que se les realizará el 23 de mayo, al cumplirse 28 días desde la fecha de exposición, el pasado 25 de abril. Según ha informado el Ministerio de Sanidad, la Ponencia de Alertas definirá esta misma semana las condiciones y medidas específicas en las que deberá desarrollarse la cuarentena domiciliaria. Ambos contactos han dado negativo en la PCR realizada este sábado y, al llevar una semana en cuarentena hospitalaria y al continuar asintomáticos, podrán recibir visitas de sus familiares conforme a las medidas de precaución establecidas en el protocolo aprobado por la Comisión de Salud Pública.

Un canadiense del crucero afectado por hantavirus ha dado "positivo preliminar" en la prueba Uno de los cuatro pasajeros canadienses que se encuentran aislados tras abandonar el crucero afectado por hantavirus ha dado "positivo preliminar" este sábado tras una prueba realizada en la Columbia Británica. La directora de salud pública de la región, Bonnie Henry, ha confirmado que uno de los pacientes ha dado "positivo preliminar" después de que fuese hospitalizado por desarrollar síntomas leves relacionados con el hantavirus. Según la directora, el resultado de la prueba aún debe ser confirmado por un laboratorio, pero de momento significa que el paciente será tratado como si tuviese realmente la enfermedad.

"Evolución favorable" "La evolución está siendo favorable, siempre con prudencia, pero ayer el paciente estaba casi asintomático, lo que supone una buena noticia", señaló Mónica García durante una entrevista en 'La Hora de La 1' de TVE. Por su parte, la cuarta prueba PCR por hantavirus realizada a la mujer en seguimiento en Alicante resultó negativa, según ha informado la Generalitat Valenciana en un comunicado. Asimismo, ha detallado que la mujer permanecerá ingresada en el mismo hospital alicantino en el que se encuentra y podrá recibir visitas con el EPI adecuado, atendiendo a lo que determina el protocolo del Ministerio de Sanidad.

Los aislados en el Gómez Ulla podrán salir de sus habitaciones si dan negativo en una segunda PCR mañana El Ministerio de Sanidad ha informado de que este lunes se realizará una segunda PCR a los españoles que continúan aislados en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla al cumplirse una semana desde la realización de la primera prueba, como dicta el protocolo aprobado por la Comisión de Salud Pública. Si el resultado vuelve a ser negativo, los españoles que continúan en seguimiento podrán comenzar a salir de sus habitaciones para acceder a las zonas comunes de la planta en la que se encuentran. Según Sanidad, también podrán recibir visitas de sus familiares, "siempre bajo las medidas de protección y prevención" establecidas por las autoridades sanitarias. De los 14 españoles que llegaron al Hospital Gómez Ulla, 1 de ellos, un paciente de 70 años, dio positivo en hantavirus. La ministra de Sanidad, Mónica García, informó este viernes de que el paciente evoluciona favorablemente y se encuentra "casi asintomático", mientras que los otros 13 ciudadanos en cuarentena se mantienen asintomáticos.

Confinamiento Los aislados en el Gómez Ulla podrán salir de sus habitaciones si dan negativo en una segunda PCR mañana El Ministerio de Sanidad ha informado de que este lunes se realizará una segunda PCR a los españoles que continúan aislados en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla al cumplirse una semana desde la realización de la primera prueba, como dicta el protocolo aprobado por la Comisión de Salud Pública. Si el resultado vuelve a ser negativo, los españoles que continúan en seguimiento podrán comenzar a salir de sus habitaciones para acceder a las zonas comunes de la planta en la que se encuentran. Según Sanidad, también podrán recibir visitas de sus familiares, "siempre bajo las medidas de protección y prevención" establecidas por las autoridades sanitarias.

En relación con las personas que continúan en seguimiento en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, mañana se cumple una semana desde la realización de la primera PCR y se les practicará una segunda prueba, conforme al protocolo aprobado por la Comisión de Salud Pública. Si el resultado vuelve a ser negativo, podrán comenzar a salir de sus habitaciones, para acceder a las zonas comunes de la planta en la que se encuentran, y recibir visitas de sus familiares, siempre bajo las medidas de protección y prevención establecidas por las autoridades sanitarias.