Las familias envían una carta abierta a la consellera Niubó: "Negocie con voluntad política real y compromisos concretos"

Las Asociaciones Federadas de Familias de Alumnos de Catalunya (aFFaC) -organización que representa a 2.400 afas de escuelas e institutos públicos- remitirá este lunes una carta abierta a la consellera de Educació y FP, Esther Niubó, en la que denuncian la "situación de precariedad sistémica en la escuela pública" y emplazan a la consellera a negociar "con voluntad política real y compromisos concretos"; mostrando su apoyo a las reivindicaciones del profesorado y buscando hacer oír la voz de las familias en un conflicto enquistado que las afecta de lleno.

"Las familias sabemos que no hay escuela pública fuerte sin profesionales escuchados y respetados. Cuando el personal docente denuncia que así no se puede continuar, el Departament tiene la obligación de escuchar. Y esto pasa por dejar de tratar el conflicto como un problema de orden público y empezar a abordarlo políticamente", señalan en alusión a la infiltración de mossos en asambleas de docentes en una misiva que hacen pública el día de una nueva jornada de huelga territorial -esta vez en las escuelas e institutos del Barcelonès- y dos días antes de la nueva mesa de negociación entre Govern y sindicatos que debería servir para resolver un conflicto que lleva semanas encallado (finalmente la reunión inicialmente prevista para este martes ha sido aplazada por la conselleria a este miércoles).

El menosprecio del Departament hacia los profesionales de la educación que hace meses que se movilizan contrasta con la rapidez con la que llega a acuerdos para reforzar la escuela concertada Jordi de Carreras — Presidente aFFac

En el documento, firmado por el presidente de la entidad, Jordi de Carreras, las familias advierten de que la falta de recursos está poniendo en riesgo el derecho fundamental a una educación en condiciones de igualdad.

"Hace tiempo que defendemos una escuela de todos: inclusiva, con recursos suficientes y con profesionales reconocidos, pero la realidad cotidiana de los centros educativos está lejos de este horizonte. La falta de recursos, la sobrecarga, la ausencia de un modelo de aula que garantice la codocencia y la atención a la diversidad y años de políticas que han favorecido la expansión y blindaje de los conciertos educativos, mientras la pública continúa infrafinanciada, explican un malestar profundo. Consellera, este malestar no es nuevo ni puntual", arranca la carta a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO.

Las familias denuncian la "infrafinanciación" de la escuela pública y exigen la retirada de los Mossos de las aulas

El documento reitera que "cuando los profesionales de la educación se movilizan, no solo defienden condiciones laborales". "Defienden tiempo para acompañar al alumnado, defienden la atención educativa y emocional que los niños necesitan, y la posibilidad de sostener una escuela pública de calidad que sea la escuela de todos", prosigue la carta, que añade que "es imprescindible recordar que la escuela inclusiva no es una aspiración de futuro: es un derecho reconocido y un compromiso asumido por el propio Departament". Un derecho que no se garantiza, como profesionales y familias llevan años denunciando y como la propia conselleria ha admitido en numerosas ocasiones.

Derechos en riesgo

Las familias denuncian que la falta de recursos para transformar la práctica ordinaria del aula -con codocencia, diseño universal para el aprendizaje y medidas que beneficien a todo el grupo- pone en riesgo el derecho a la educación de muchos niños y adolescentes, especialmente aquellos con necesidades educativas y sociales más complejas. "Ante esta situación, la respuesta no puede ser el silencio, la deslegitimación o la presión. Consideramos especialmente grave la presencia de los Mossos d’Esquadra en espacios educativos y en asambleas vinculadas a las movilizaciones de los profesionales de la educación. Consellera, esta actuación es inadmisible", sostiene la carta firmada por el presidente de la aFFac, que asegura también que "la presencia policial en asambleas de docentes es incompatible con una concepción democrática de la educación y envía un mensaje profundamente preocupante: que organizarse y defender derechos puede ser considerado sospechoso o perseguible".

Protesta para pedir más inversión en la escuela pública, este curso en Barcelona. / Ferran Nadeu

De Carreras traslada en la carta también a la consellera su "rechazo absoluto" a la prueba piloto de despliegue de los Mossos d’Esquadra en los centros educativos en el marco del Plan EDUSEG, de la que la consellera dará explicaciones este martes en una comparecencia en la Comisión de Educación del Parlament. "La convivencia se construye con recursos, mediación y profesionales educativos, no con presencia policial", remacha el presidente de la aFFAc, quien considera que esta medida "desvirtúa la función educativa de la escuela y puede afectar especialmente al alumnado en situación de vulnerabilidad".

Contrastes

La carta abierta a la consellera tiene también palabras para el papel de la escuela concertada. "Consellera, el menosprecio de su Departament hacia los profesionales de la educación que hace meses que se movilizan contrasta con la rapidez con la que llega a acuerdos para reforzar la escuela concertada y renovar conciertos educativos en detrimento de la escuela pública", denuncia la federación de afas de la pública.

Por todo ello -termina la carta- las familias piden a la consellera que "asuma la responsabilidad que le corresponde" para "garantizar el derecho a la educación de todos los niños". "Las familias de la escuela pública estamos dispuestas a ser interlocutoras activas; la pregunta es si usted también lo está", zanjan.