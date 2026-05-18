Los Mossos alertan del regreso de la estafa del falso hijo: no te fíes de los mensajes de WhatsApp

Han pasado ya varios años desde que los Mossos d’Esquadra empezaron a detectar una estafa, conocida como 'El falso hijo', a través de un mensaje de WhatsApp o SMS con intenciones fraudulentas.

A finales de 2023, los cuerpos policiales de la Unidad de Investigación de la comisaría de Premià de Mar (Maresme) detuvieron a 17 personas en diferentes puntos de Catalunya como presuntos integrantes de una banda que se dedicaba a realizar fraudes de este tipo. Los Mossos calcularon que esta red de delincuentes había estafado más de 60.000 euros a personas residentes en Sant Cugat del Vallès, Argentona, Lleida, Madrid, Badajoz y Valencia.

El móvil roto

Aunque este método fraudulento para conseguir dinero ya es bien conocido por las autoridades, las fuerzas de seguridad han vuelto a alertar de que la estafa de 'El falso hijo' vuelve a estar a la orden del día.

El Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) explica que esta campaña consiste en una serie de mensajes en la que los ciberdelincuentes se hacen pasar por el hijo de la persona que recibe la notificación. Los atacantes utilizan un número de teléfono desconocido y alegan que su móvil se ha roto, perdido o que el remitente se encuentra en el estranjero.

Con esta excusa, los estafadores piden a la persona afectada que se comunique con ellos a través de WhatsApp. Una vez establecida la comunicación por esta vía, los ciberdelincuentes tratan de engañar a la víctima para que esta les envíe dinero, mediante bizum o una transferencia bancaria con cualquier excusa urgente.

Mensaje con errores ortográficos

El instituto ejemplifica algunos de estos mensajes fraudulentos: "Hola Mama, mi telefono se ha roto, este es mi nuevo número, enviame un mensaje por WhatsApp en cuanto puedas." o "Mama se me ha roto el movil y este es mi numero nuevo, llamame o hablame por WhatsApp."

Algunas de las señales más claras de que estos mensajes no provienen de una persona legítima de la víctima son errores ortográficos "como la ausencia de tildes, lo que denota que los ciberdelincuentes no dominan en idioma", advierten desde Incibe.

La verificación es clave

Los Mossos d’Esquadra concretan que si se recibe un mensaje de este tipo, lo recomendable es llamar directamente al número que ha enviado el mensaje y llevar a cabo las gestiones necesarias para contactar y confirmar que la persona que habla es quien dice ser.

De esta forma, Incibe explica que si se comprueba que el número no es real y no se ha llegado a interactuar con él ni se ha realizado ningún pago, lo más seguro es bloquear a dicho número a través de la misma aplicación de WhatsApp o SMS, además de eliminar el chat.

¿Qué hacer si ya se ha transferido el dinero?

Si, por el contrario, se ha llegado a interactuar e, incluso, realizado algún pago, estas son algunas de las soluciones:

Si se ha realizado una transferencia bancaria o Bizum, la víctima debe contactar con su entidad bancaria lo antes posible para tomar medidas de protección e intentar cancelar la operación.

lo antes posible para tomar medidas de protección e Es importante guardar todas las posibles pruebas del fraude , como capturas de mensaje, números de teléfonos utilizados por los estafadores, las conversaciones que se hayan mantenido y los justificantes de las transferencias o Bizum.

, como capturas de mensaje, números de teléfonos utilizados por los estafadores, las conversaciones que se hayan mantenido y los justificantes de las transferencias o Bizum. La persona afectada debe informar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado sobre la estafa y presentar una denuncia con las pruebas recaudadas.

Fuentes