Agresión racista
Dos detenidos en Manresa por agredir a cuatro mujeres musulmanas en plena calle
Las víctimas resultaron heridas después de recibir varios puñetazos y tuvieron que ser trasladadas al hospital
Detenida una mujer por colocar adhesivos y realizar pintadas xenófobas en Roquetes
Eduard Font
Los Mossos han detenido este domingo a un hombre de 44 años y a una mujer de 47 por haber agredido a cuatro mujeres musulmanas en Manresa.
Los hechos ocurrieron poco antes de las ocho de la tarde, cuando una patrulla policial oyó gritos y vio a un grupo de personas peleándose en un bar en la calle Baixada dels Drets en el sur de la capital del Bages. Según ha adelantado NacióManresa y ha confirmado 'Regió 7?, las cuatro mujeres sufrieron contusiones en la cara tras recibir varios puñetazos y tuvieron que ser trasladadas al hospital.
Los Mossos atribuyen a los dos detenidos delitos de lesiones y de odio. Varios testigos aseguran que la pareja llevaba un rato insultando por la calle a mujeres que llevaban pañuelo. Está previsto que los detenidos pasen a disposición judicial en las próximas horas.
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