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Agresión racista

Dos detenidos en Manresa por agredir a cuatro mujeres musulmanas en plena calle

Las víctimas resultaron heridas después de recibir varios puñetazos y tuvieron que ser trasladadas al hospital

Detenida una mujer por colocar adhesivos y realizar pintadas xenófobas en Roquetes

Vista de la Comisaría de los Mossos d'Esquadra de Manresa

Vista de la Comisaría de los Mossos d'Esquadra de Manresa / EFE

ACN

Eduard Font

Manresa
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Los Mossos han detenido este domingo a un hombre de 44 años y a una mujer de 47 por haber agredido a cuatro mujeres musulmanas en Manresa.

Los hechos ocurrieron poco antes de las ocho de la tarde, cuando una patrulla policial oyó gritos y vio a un grupo de personas peleándose en un bar en la calle Baixada dels Drets en el sur de la capital del Bages. Según ha adelantado NacióManresa y ha confirmado 'Regió 7?, las cuatro mujeres sufrieron contusiones en la cara tras recibir varios puñetazos y tuvieron que ser trasladadas al hospital.

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Los Mossos atribuyen a los dos detenidos delitos de lesiones y de odio. Varios testigos aseguran que la pareja llevaba un rato insultando por la calle a mujeres que llevaban pañuelo. Está previsto que los detenidos pasen a disposición judicial en las próximas horas.

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