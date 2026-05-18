Dos detenidos en Manresa por agredir a cuatro mujeres musulmanas en plena calle

Los Mossos han detenido este domingo a un hombre de 44 años y a una mujer de 47 por haber agredido a cuatro mujeres musulmanas en Manresa.

Los hechos ocurrieron poco antes de las ocho de la tarde, cuando una patrulla policial oyó gritos y vio a un grupo de personas peleándose en un bar en la calle Baixada dels Drets en el sur de la capital del Bages. Según ha adelantado NacióManresa y ha confirmado 'Regió 7?, las cuatro mujeres sufrieron contusiones en la cara tras recibir varios puñetazos y tuvieron que ser trasladadas al hospital.

Los Mossos atribuyen a los dos detenidos delitos de lesiones y de odio. Varios testigos aseguran que la pareja llevaba un rato insultando por la calle a mujeres que llevaban pañuelo. Está previsto que los detenidos pasen a disposición judicial en las próximas horas.