Cortada la R2Sud de Rodalies entre Sitges y Vilanova por un atropello

Mañana complicada de lunes en Rodalies. La R2Sud, la línea que une Sant Vicenç de Calders con Barcelona y una de las más concurridas de la red ferroviaria catalana, ha tenido que ser cortada entre Sitges y Vilanova por el atropello de una persona que cruzaba las vías en un paso no autorizado. Renfe ya ha estabecido un servicio alternativo por carretera entre ambas localidades y ha dispuesto un servicio de tren lanzadera entre Sant Vicenç de Calders y Vilanova i la Geltrú para intentar mejorar la movilidad del corredor sur de Rodalies.

La R2Sud está afectada, además, por las obras en los túneles del Garraf, que le obligan desde el pasado 16 de marzo a reducir la circulación a dos trenes por hora y sentido en este punto --la mitad de lo que es habitual--. Adif asegura que las obras de mantenimiento en estos pasos soterrados y viaductos, dañados durante años por su porximidad al mar, avanza a buen ritmo y deberían acabar a lo largo del próximo mes de junio, tal y como estaba previsto.