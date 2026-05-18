Incidencia ferroviaria
Cortada la R2Sud de Rodalies entre Sitges y Vilanova por un atropello
Renfe ha establecido un plan alternativo de transporte por carretera entre las dos localidades
Adif avanza en más de 200 obras para reforzar toda la red de Rodalies, con especial foco en R2 y R3
La gran reforma de la R2Sud entre Castelldefels y El Prat se retrasa hasta más allá de 2030
Mañana complicada de lunes en Rodalies. La R2Sud, la línea que une Sant Vicenç de Calders con Barcelona y una de las más concurridas de la red ferroviaria catalana, ha tenido que ser cortada entre Sitges y Vilanova por el atropello de una persona que cruzaba las vías en un paso no autorizado. Renfe ya ha estabecido un servicio alternativo por carretera entre ambas localidades y ha dispuesto un servicio de tren lanzadera entre Sant Vicenç de Calders y Vilanova i la Geltrú para intentar mejorar la movilidad del corredor sur de Rodalies.
La R2Sud está afectada, además, por las obras en los túneles del Garraf, que le obligan desde el pasado 16 de marzo a reducir la circulación a dos trenes por hora y sentido en este punto --la mitad de lo que es habitual--. Adif asegura que las obras de mantenimiento en estos pasos soterrados y viaductos, dañados durante años por su porximidad al mar, avanza a buen ritmo y deberían acabar a lo largo del próximo mes de junio, tal y como estaba previsto.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un bombero ayudó a que naciera y 22 años después recorrió 1.000 kilómetros para verla graduarse: 'Tenemos un vínculo muy especial
- Pere Estupinyà, divulgador científico: 'En la tercera edad, tener sueños y objetivos es más importante que cumplirlos
- El calvario de Helena, enferma de Lyme tras una picadura de garrapata en Mataró: 'Me decían que era psicológico
- Se recupera progresivamente la circulación de la R1 y R4 de Rodalies tras la incidencia entre Arc de Triomf y El Clot
- Una tecnología experimental permite 'subir el volumen' de una conversación en concreto para distinguir su sonido en entornos ruidosos
- La Guardia Urbana de L'Hospitalet detiene a un hombre por otro tiroteo este domingo
- Jordi Grané, filósofo: “Hemos convertido la educación en un parque de atracciones”
- Los Mossos multan a 230 motoristas en una semana por circular por el arcén