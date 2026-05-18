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Agresión racista

La comunidad islámica de Manresa condena las agresiones contra cuatro mujeres musulmanas este domingo en la ciudad

Las entidades apuntan a los discursos políticos que generan un clima de violencia contra los recién llegados

Detenida una mujer por colocar adhesivos y realizar pintadas xenófobas en Roquetes

La calle Baixada dels Drets, donde tuvo lugar la agresión el domingo por la tarde

La calle Baixada dels Drets, donde tuvo lugar la agresión el domingo por la tarde / EDUARD FONT BADIA

Eduard Font Badia

Manresa
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La comunidad islámica de Manresa ha condenado las agresiones que sufrieron cuatro mujeres musulmanas este domingo en la ciudad. Los hechos ocurrieron a las 19.45 horas de este domingo en la Bajada dels Drets con la vía Sant Ignasi de Manresa, cuando los Mossos detuvieron a un hombre de 44 años y a una mujer de 47 acusados de delitos de lesiones y de odio.

Según los testigos presenciales, esta pareja se dedicó a insultar y despreciar a las mujeres que llevaban pañuelo islámico. Esto hizo que la situación llegara a un momento de tensión que terminó con cuatro mujeres agredidas, dos de ellas de edad avanzada, y con ambos detenidos. Las mujeres fueron trasladadas al Hospital de Sant Joan de Déu para recibir atención médica, aunque no quedaron ingresadas.

"Lo sucedido es deplorable"

Abdellah Anhari, presidente de la Asociación Cultural Islámica del Bages y responsable de la mezquita Al-Fath, afirma que todo lo sucedido “es deplorable". "Es lo que podemos esperar del discurso de odio de esos partidos políticos extremos, que solo buscan votos”. Por ello, condena los hechos y cree que “debe resolverse desde el ámbito de la justicia y, si se quiere, desde la política”.

En términos muy parecidos se ha expresado Noureddine El Benadi, presidente de la comunidad islámica de Manresa y responsable de la mezquita Mossab Ibn Omaïr, situada en el polígono de Els Dolors. En este caso, sin embargo, ha apelado a la "prudencia". "Hay que dejar que la justicia siga su camino –ha señalado–. Pero que quede claro que estamos contra toda violencia, venga de quien venga”.

Noticias relacionadas y más

Ambos líderes musulmanes en Manresa han explicado a 'Regió7' que se llevan a cabo muchas iniciativas para fomentar la paz y la convivencia. Incluso el sermón pronunciado el viernes en las 10 mezquitas que hay en el Bages fue consensuado y trató sobre la “convivencia y la paz. Pero también sobre la necesidad de que los padres eduquen a sus hijos y los controlen”, decía Abdellah Anhari, que concluía afirmando: "pero claro, los que causan problemas no vienen a la mezquita".

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