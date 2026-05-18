Los biólogos advierten de que la expansión del turismo de naturaleza dispara el riesgo de infecciones de animales a humanos

Hace años, los puristas de la montaña, como Juanito Oiarzabal, reflexionaban sobre la limpieza de coronar el Everest con el auxilio de botellas de oxígeno. Y debatían sobre la conveniencia de escalar el pico del Himalaya por esta o aquella ruta. Hoy, la cuestión radica en preguntarse si quedarán dos metros libres en los que guardar cola para coronar la cima del mundo. Ya lo escribieron Joaquín Sabina y Pancho Varona en ‘Peces de ciudad’. “¿Y cómo huir cuando no quedan islas para naufragar?”. Efectivamente, no queda un rincón del mundo por explorar. Y esa realidad tiene sus consecuencias desde el punto de vista epidemiológico. La crisis por el brote de hantavirus que mantiene en cuarentena a los pasajeros del crucero MV Hondius evidencia que el riesgo de zoonosis (enfermedades infecciosas de animales a personas) es cada vez mayor. Porque la interacción entre las personas y la naturaleza salvaje ha crecido en el planeta. “Las zoonosis no deben entenderse como episodios excepcionales, sino como riesgos estructurales asociados a un planeta crecientemente interconectado ecológica y socialmente”. Lo subraya el Consejo General de Colegios de Biólogos, que constata, además, el cambio “de forma acelerada de la interacción entre personas, animales y medio ambiente”, debido a la “expansión del turismo de naturaleza, las expediciones en ecosistemas remotos, la presión humana sobre hábitats silvestres y el cambio climático”.

La decana del Colegio Oficial de Biólogos de la Comunitat Valenciana, María Diago, explica a este diario que este brote de hantavirus es un toque de atención sobre las consecuencias de esta nueva relación con la naturaleza. Antes, recuerda, “no había excursiones a la selva amazónica, ni un crucero de lujo que pasara por sitios tan diferentes, con ecosistemas tan variados; por tanto, hay una probabilidad mucho mayor de contactos entre personas y microorganismos”. En palabras del órgano que agrupa a los decanos de los Colegios de Biólogos: “el aumento del contacto humano con ecosistemas naturales y fauna silvestre incrementa el riesgo de zoonosis emergentes”.

La prevención no depende de hospitales

En este contexto, el Consejo General de Colegios de Biólogos ve prioritario avanzar hacia la “implantación de protocolos preventivos basados en el enfoque One Health, una estrategia científica que entiende la salud humana, la animal y la de los ecosistemas como dimensiones inseparables”. Los brotes recientes (Sars, Ébola, gripe aviar, MERS o Covid-19) demuestran que en un planeta "interconectado ecológica y socialmente” se "facilita la movilidad de los patógenos”. Por ello, indican, “las actividades desarrolladas en entornos naturales sensibles no pueden seguir gestionándose exclusivamente desde una perspectiva turística o logística, deben incorporar criterios avanzados de bioseguridad, vigilancia epidemiológica y protección ambiental”. “Ha llegado el momento de avanzar hacia estándares internacionales armonizados de bioseguridad para actividades en contacto con la naturaleza y la vida salvaje, integrando conocimientos de epidemiología, microbiología, biología de la conservación, ecología, salud pública y gestión ambiental”, agregan.

Porque la “prevención de futuras zoonosis no depende únicamente de hospitales o sistemas sanitarios, sino también de cómo gestionamos nuestra relación con los ecosistemas y comprender que la salud humana y la salud del planeta forman parte de una misma realidad biológica"

María Diago subraya ese carácter complejo de la realidad biológica del planeta e incluso abre el foco para apuntar la conexión entre crisis de carácter económico y geoestratégico con otras medioambientales. “La crisis que sufrimos a nivel global por ejemplo por los materiales vinculados la IA tiene que ver también con un conflicto de naturaleza medioambiental y no solo crematística”, comenta Diago, en alusión a la lucha por el control de las escasas tierras raras, de las que se extraen elementos necesarios para fabricar semiconductores.

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"Vigilancia, rigor y prudencia"

Los biólogos quieren aportar sensatez a la hora de abordar la crisis del hantavirus. “La situación exige vigilancia, rigor y prudencia, pero no justifica interpretaciones alarmistas ni especulaciones sin fundamento científico. Las medidas adoptadas por las autoridades sanitarias internacionales son coherentes con los protocolos epidemiológicos”, apuntan los biólogos. Conscientes de que esta variante del virus (la de los Andes) “posee una característica singular dentro de los hantavirus conocidos: es la única en la que se ha documentado transmisión limitada entre personas en determinadas circunstancias”. La decana de los biólogos valencianos comenta que un episodio como el del crucero “no habría sido posible con otra variante”, pero matiza que de momento es la única “documentada” con transmisión entre personas, pero “en biología eso puede cambiar”. Y puede haber mutaciones. Además, recuerda, “hay que tener en cuenta que todavía hay muchas variedades vegetales y animales no documentadas”.