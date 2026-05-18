Catalunya activa una nueva tanda de avisos por lluvias torrenciales ante los chubascos previstos para este lunes y martes

El Servei Meteorològic de Catalunya ha activado una nueva tanda de avisos por lluvias torrenciales para la tarde de este lunes y la del martes. Los modelos indican que durante estas dos jornadas podrían formarse intensos chubascos que podrían dejar acumulaciones hasta 20 litros por metro cuadrado en apenas 30 minutos en varios puntos del litoral y prelitoral central así como en el noreste del territorio. La zona más afectada, donde se han activado avisos de nivel naranja, es la del Gironès, Empordà, Garrotxa y Pla d'Estany. Protecció Civil, por su parte, mantiene activado su sistema de vigilancia ante lluvias torrenciales y pide a la población extremar precauciones mientras dure este episodio.

La jornada con más avisos es este lunes. Por la mañana y hasta como mínimo el mediodía hay avisos de nivel amarillo desde el Empordà hasta la zona de Alt Camp, pasando por la Selva, el Vallès, el Baix Llobregat y el Penedès. En total, se estima que habrá al menos una docena de comarcas en aviso. Los modelos apuntan a que estos chubascos matutinos serán de carácter irregular y que, aunque en la mayoría de zonas podrían dejar acumulaciones poco abundantes, en algunos puntos estas lluvias podrían descargar de forma torrencial y dejar hasta 20 litros por metro cuadrado en periodos de 30 minutos.

Las lluvias irán cogiendo fuerza a partir del mediodía y durante toa la tarde. Los técnicos de predicción afirman que durante las próximas horas se esperan chubascos de intensidad torrencial en varios puntos del noreste que, además, podrían llegar acompañados de temporal y hasta de granizo. En total, son una quincena las comarcas en aviso ante las lluvias del lunes por la tarde. En el Gironès, Empordà, Garrotxa y Pla d'Estany se ha activado un aviso naranja que se corresponde a un grado de peligro de 3 sobre 6 en la escala de riesgos meteorológicos. También hay activado un aviso amarillo en zonas como el Maresme, Baix Llobregat y Garraf.

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Todo apunta a que los chubascos se repetirán también de cara al martes por la tarde aunque, eso sí, con menor intensidad y extensión. Para esa jornada son al menos cinco las comarcas en aviso amarillo. Todas ellas, situadas en el noreste del territorio. Entre ellas destaca el Empordà, Gironès, Ripollès, Garrotxa y Osona. Los modelos indican que durante esta jornada también podrían darse lluvias de carácter torrencial que podrían descargar grandes cantidades de agua en muy poco tiempo.