Más de 400 médicos trabajan en los ambulatorios valencianos pese a no tener el MIR

La sanidad pública valenciana tiene contratados a más de 400 médicos sin especialidad, es decir, que no han realizado el MIR y que, por tanto, no han ampliado su formación después de haber finalizado la carrera. Están contratados principalmente en Atención Primaria y trabajan de forma habitual y recurrente en los centros de salud. Se trata de una estimación realizada por la Societat Valenciana de Medicina Familiar i Comunitària (Sovamfic), pero es también una cifra oscilante debido a los diferentes procesos de estabilización u ofertas públicas de empleo (OPEs). Es la cifra autonómica y que se revela después de que el periódico Información, perteneciente a Prensa Ibérica, publicara que eran cerca de 200 solo en la provincia de Alicante.

La media ofrecida por la entidad revela que uno de cada 10 facultativos de Medicina Familiar y Comunitaria trabajan sin el MIR. La sanidad pública cuenta con cerca de 4.800 plazas de médico en Atención Primaria. Del total de la plantilla, que se eleva a 18.446, el porcentaje es mucho menor, ya que solo alcanza el 2,1 %. Es verdad que no todos trabajan como médicos de família, la gran mayoría sí, pero también se contratan para cubrir plazas de Pediatría, Urgencias Hospitalarias, Psicología Clínica, Servicios de Emergencias Sanitarias, Conductas Adictivas, del Equipo Móvil y para los Centros de Planificación Familiar.

Hace más de un año, Levante-EMV adelantó que la Conselleria había contratado temporalmente a 592 de estos médicos sin especialidad a lo largo de la actual legislatura, entre julio de 2023 y diciembre de 2024. Así lo reconocía el propio conseller Marciano Gómez en una respuesta parlamentaria al diputado Carles Esteve de Compromís. Días después, el titular de Sanidad defendía esta medida y aseguró que seguiría contratándolos mientras hubiera déficit de médicos porque, en ese momento, tenía 600 vacantes por cubrir en la Comunitat Valenciana. "Nuestra primera obligación y derecho insoslayable es dar asistencia sanitaria", defendió entonces el conseller.

La excepcionalidad recurrente

La contratación de facultativos sin especialidad contradice la legislación vigente, aunque la normativa permite hacerlo en casos de excepcionalidad. Y a esta cláusula se acogen las comunidades autónomas -entre ellas la valenciana-, las cuales están comenzando a convertir la excepción en una práctica recurrente. En concreto, la ley 44/2003 de ordenación de las profesiones sanitarias estipula, en su artículo 16, que "la posesión del título de especialista será necesaria" para "ejercer la profesión con tal carácter". Sin embargo, el Real Decreto 459/2010 permite el ejercicio sin especialidad "en casos excepcionales", pero siempre "con contratos temporales".

Uno de las situaciones incoherentes de esta decisión es que hay médicos sin especialidad ocupando plazas vacantes con mayor responsabilidad que los residentes de Medicina Familiar y Comunitaria que, aunque están en plena formación, tienen más conocimientos sobre la especialidad que los contratados sin el MIR. Los especialistas aseguran que su inexperiencia les lleva a "incrementar las pruebas complementarias o la derivación a los especialistas", como ya les ocurre a los residentes sin supervisión.

Concurso de méritos en marcha

La situación podría revertirse o reducir su número si Sanidad consigue adjudicar las 831 plazas del concurso de méritos de difícil cobertura, con el que los facultativos -también 77 enfermeras- podrán convertirse en funcionario y tener una plaza en propiedad sin realizar un examen, ni pasar por un concurso-oposición. La única condición es permanecer tres años en el destino adjudicado y, tras completar ese periodo, el profesional podría optar a un traslado o una comisión de servicios. Según la información a la que ha podido acceder en exclusiva Levante-EMV, esta circunstancia deja la sorprendente y relevante cifra de 102 candidatos para la misma plaza de médico de Atención Primaria en el centro de salud de Alcalà de Xivert; o los 88 facultativos para la plaza del centro de salud de Forcall.

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La buena acogida del proceso tiene consecuencias. Y es que la Conselleria está ultimando tres nuevas convocatorias bajo esta fórmula para el año 2027, previsiblemente. Uno de ellos, el tercero, será como adelantó este periódico un 'megraproceso' que ofertará "gran cantidad de plazas", según explicó el conseller Marciano Gómez a este periódico. Está pendiente definir la cantidad de puestos que se ofertarán y adjudicarán en cada uno de estos procesos. Primero se deberá cerrar el de difícil cobertura porque, aunque hay el triple de candidatos por plaza entre facultativos y enfermeras, no significa que todas ellas se ocupen. Una vez concluido el trámite y teniendo en cuenta el número total de vacantes, se concretará el número total de estas tres convocatorias.