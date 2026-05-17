Los turistas del crucero afectado por un brote vírico, ahora con solo 17 casos activos, ya están en Gijón: "La situación está controlándose"

Normalidad el protocolo de desembarque del crucero "Ambition", que acapara el foco mediático desde hace días por sufrir un aparente brote de norovirus, que causa gastroenteritis, y que dejó a decenas de afectados. El buque, tal y como estaba previsto, llegó a primera hora de esta desapacible mañana de domingo a Gijón desde La Coruña y, tras una inspección a cargo de expertos de Sanidad Exterior, se autorizó el desembarque de los pasajeros a las 8.30 horas. Informan desde la Delegación del Gobierno en Asturias de que actualmente el número de personas enfermas es ya solo de 17, varios menos que en el momento de atraque ayer en Galicia.

Las personas con síntomas, por su parte, se han quedado aisladas en sus habitaciones, mientras que el resto de la embarcación, con 1.700 personas a bordo entre pasajeros y tripulación, puede moverse por la ciudad con total normalidad hasta que el crucero zarpe de nuevo hoy mismo, por la tarde. Tras constatar que se cumplían en el crucero las condiciones de seguridad y salud pública correspondientes, Sanidad Exterior dio luz verde al desembarque. "Se están tomando medidas desde que se empezaron a detectar los casos; hay medidas de desinfección, sobre todo en zonas comunes que la gente toca como interruptores, pasamanos...", explicó Ismael Huerta, epidemiólogo de la Consejería de Salud, que resaltó que la situación vírica está "controlándose".

María Belén Robles, jefa de servicio de Sanidad Exterior de Asturias, indicó que el procedimiento para el desembarco fue más ágil que en Galicia. "Todo ha ido bien", manifestó Robles. El plan establecía que una vez atracase el buque –operación autorizada tanto por Capitanía Marítima como por la Autoridad Portuaria de Gijón– los servicios de Sanidad Exterior accederían al interior para una inspección rutinaria y análisis de situación que permitiese comprobar el cumplimiento de los protocolos de seguridad y salud pública. Solo después de esa inspección podrían bajar los viajeros, como así ha ocurrido.

"Good morning!", exclamaba un turista nada más tocar tierra firme al ver, a lo lejos, a los profesionales de los medios de comunicación que aguardaban el arribo del buque. Los cruceristas abandonaron por tandas El Musel en autobuses. Algunos tenían programadas excursiones por Oviedo o Covadonga, y otros optaron por visitar Gijón. Se bajaron junto al Museo del Ferrocarril.

La experiencia de los infectados

Muchos de los viajeros que ayer desembarcaron en La Coruña agradecieron salir a tierra y poder disfrutar de un día normal de sus vacaciones. Una alegría mayor aún en quienes habían sufrido el norovirus, como Pauline, que narraba su experiencia a "La Opinión de La Coruña", del mismo grupo editorial que LA NUEVA ESPAÑA. "Me sentí realmente mal durante 24 horas y estuve aislada pero lo peor ya ha pasado. Nos han atendido a la perfección, han mantenido una vigilancia muy atenta y nos han informado de mantener ciertas precauciones en el exterior, como no tocar mucho con las manos. Ahora me encuentro a la perfección, de hecho, agradezco salir a tierra y disfrutar del día. Queda viaje por delante", explicaba.

Para la mayoría de los viajeros, los que no enfermaron, las únicas complicaciones derivadas del brote fueron la exigencia de lavarse más a menudo las manos y tener cuidado con lo que tocaban. Quienes sí tuvieron gastroenteritis limitan el impacto a 24 horas de gran malestar y la mala sensación que deja haber enfermado durante el periodo de vacaciones.

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Tras su jornada en Asturias, el crucero partirá a las seis de la tarde de El Musel con destino a Bilbao. La Delegación de Gobierno de Asturias ha lanzado un mensaje de tranquilidad concretando que la situación del crucero "está monitorizada y se están aplicando todas las medidas para garantizar la seguridad del pasaje, del personal portuario y de la población".