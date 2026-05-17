Speak Catalan, la iniciativa de dos jóvenes para ayudar a los extranjeros a hablar catalán

Al regresar a Barcelona después de un Erasmus en Inglaterra y Francia, Eloi y Arnau se dieron cuenta de que cada vez era "más difícil" hablar catalán. La experiencia internacional les hizo ver que, en el extranjero, había comunidades que organizaban encuentros para conectar con la cultura local, mientras que aquí este tipo de iniciativas escaseaban. Así nació Speak Catalan, un perfil en redes sociales que pusieron en marcha en enero y que ya acumula 10.000 seguidores. Desde entonces, han organizado una veintena de actividades para ayudar a los extranjeros a hablar catalán y descubrir las tradiciones locales, como calçotades, visitas a castellers o excursiones a Montserrat. Defienden que su iniciativa "desmonta el mito" de que los recién llegados no se integran.

"¿Cansado de sentirte como un turista? Somos tus nuevos amigos catalanes." Así empezaba la primera publicación que Eloi Rodríguez, de Barcelona, y Arnau Torner, de Igualada, hicieron en redes sociales bajo el perfil Speak Catalan. Su idea era actuar como "intermediarios" con la comunidad internacional, organizando encuentros para integrar a los recién llegados y ayudarles a socializar en catalán y, de paso, aprender las tradiciones y la cultura catalana. Hicieron la primera publicación en enero y enseguida tuvo buena acogida. Desde entonces, acumulan casi 10.000 seguidores entre Instagram y TikTok y han organizado una veintena de actividades que han reunido a decenas de personas.

El proyecto nació del "choque" que sufrieron al volver de Erasmus y mudarse a Barcelona, al ver que era "cada vez más difícil" hablar catalán. Querían dar "herramientas" a los recién llegados para integrarse, de la misma manera que ellos las habían recibido cuando vivieron en el extranjero. "Los dos coincidíamos con varias personas de todo el mundo que se habían mudado a Barcelona y no tenían con quién hablar catalán, y siempre acabábamos acogiéndolos", explica Eloi. Empezaron con un primer encuentro de intercambio de lengua catalana que, solo con un poco de difusión en redes, ya consiguió reunir a unas treinta personas.

Desde entonces, ya han hecho una veintena de actividades, desde encuentros para tomar el vermut jugando al Kahoot hasta excursiones a Montserrat o calçotades. La última de ellas, un bingo social junto con un karaoke en catalán que reunió a unas cuarenta personas en una tienda de ropa del Poblenou. Según Eloi, su iniciativa "desmonta el mito" de que los extranjeros no se integran. "Ha venido gente desde Vic, Berga o Andorra solo para hacer una actividad de pocas horas. Realmente hay muchas ganas de aprender el idioma. Si tienen las herramientas y encuentran un uso social, lo aprenden", asegura.

Un encuentro de extranjeros en Barcelona para practicar catalán, organizado por Speak Catalan. / Oriol Escudé Macià / ACN

Uno de los principales problemas a los que se enfrentan la mayoría de los extranjeros que participan en los encuentros es que no tienen "interacciones reales" en catalán. "Muchos no lo hablan en el trabajo, otros viven con compañeros de piso también extranjeros y no coinciden en su día a día con una persona catalana. Quizá interactúan en la panadería o en el supermercado, pero les falta alguien con quien tomar un café tranquilamente y hablar", asegura. El perfil de los participantes es "muy variado", aunque el rango de edad más frecuente va de los 25 a los 40 años y la mayoría vienen de países europeos o de América Latina.

Arnau critica el "estigma" que dice que los recién llegados no se integran. "Se comenta mucho en las noticias y en las redes que los expats no quieren integrarse. Estamos sorprendidos porque nosotros hemos visto todo lo contrario, que realmente hay mucho interés", asegura. También critica el término expat, que implica un mayor poder adquisitivo. "En redes se estigmatiza mucho que los expats son ricos, y eso no es lo que vemos aquí. La mayoría son personas normales, inmigrantes que han venido aquí para encontrar una vida mejor. Sí que hay algunos que tienen buenos trabajos, pero al final están trabajando aquí y pagando impuestos", explica.

Aprender catalán para "formar parte" de la cultura catalana

Agustina se mudó de Buenos Aires a Barcelona hace cinco años. Sintió la necesidad de aprender catalán "para formar parte" de la cultura catalana, de la misma manera que se sentía cuando vivía en Argentina. Hizo un curso de catalán de la Generalitat, pero reconoce que "no tenía muchas oportunidades" de socializar en catalán fuera de clase porque los catalanes "tienen sus propios grupos". Por eso, Speak Catalan le ha ayudado a conocer gente y "socializar fluidamente" en catalán. Dice que para una persona que habla castellano "es fácil", porque si no entiende una palabra, pide que se la digan en castellano y así la memoriza. Es la segunda vez que va a un encuentro de Speak Catalan y está segura de que volverá: "Me gusta mucho la energía de la gente y las actividades, que están muy bien pensadas."

Dos asistentes al encuentro de Speak Catalan participando en un bingo social en catalán. / Oriol Escudé Macià / ACN

Sigurd, de Noruega, es uno de los participantes más veteranos: ha ido a cuatro actividades y ya forma parte del equipo voluntario que organiza los encuentros. Hace casi dos años que vive en Catalunya, y tres meses desde que llegó a la capital. Aprendió el idioma por la necesidad de comunicarse con la familia de su expareja gerundense: "No hablaban inglés y no querían hablar castellano, y dije: o aprendo el idioma o no sobreviviré", admite. Eso le abrió la puerta a una lengua que le "encanta" y que ha ido aprendiendo por su cuenta. Dice que ha sido "bastante fácil" aprenderla porque la gente es "muy acogedora". "Siempre es una motivación porque ves que la gente está muy agradecida y emocionada de que lo estés aprendiendo", explica. Admite que hay extranjeros que "no hacen el esfuerzo" de aprender el idioma, pero cree que eso cambiará. "Con iniciativas como esta cada vez será más fácil y más natural aprender catalán, porque lo necesitamos", afirma.

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Hasta ahora, la mayoría de actividades que ha hecho Speak Catalan han sido en Barcelona, con alguna salida puntual. De cara al futuro, Arnau y Eloi quieren llevarla a otros rincones de Catalunya, y ya están organizando un encuentro en Girona que se celebrará pronto.