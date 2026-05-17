¿Reparar el coche o cambiarlo? Dos de cada diez vehículos no superan la ITV por el coste de las reparaciones

"El encarecimiento de las reparaciones y un parque envejecido transforman la inspección técnica en un punto de decision, el de invertir, posponer o salir del sistema". Se lo cuenta a EL PERIÓDICO Jan Amat, CEO de Recomotor, empresa del sector de los desguaces y la recuperación de piezas de automóvil que ha identificado un nuevo patrón en el parque automovilístico.

Esta startup nacida en 2021 ha percibido que los desguaces cada vez reciben más vehículos que no han conseguido pasar la Inspección Técnica de Vehículos: "En 2025 aumentaron un 22% los coches que entraron al desguace por no poder superar la ITV respecto el año anterior", explica a este diario. Un dato que interpretan como que "la ITV ha dejado de ser un simple trámite administrativo para convertirse, cada vez más, en un filtro económico".

El alto coste de las reparaciones lleva a los propietarios a preferir cambiar de vehículo que arreglarlo

Con un parque automovilístico que supera los 14,5 años de antigüedad media y un coste de reparación al alza, miles de conductores en España se enfrentan a una decisión que trasciende lo técnico, ya que se debaten entre invertir para mantener el coche en circulación o asumir su retirada.

Según los datos de este estudio, alrededor de dos de cada diez vehículos en España no supera la ITV. Y cerca de tres de cada diez ni siquiera se presenta, mientras que más de tres millones de coches circulan con la inspección caducada. "En un contexto de presión inflacionaria sobre los recambios y mayores exigencias normativas (especialmente en emisiones), está funcionando también como un punto de inflexión en la vida útil del coche", desarrolla Amat.

Cerca de tres de cada diez coches ni siquiera se presenta a la ITV, mientras que más de tres millones circulan con la inspección caducada

La falta de los recambios es uno de los principales factores de este cambio de tendencia: "Averías vinculadas a sistemas de emisiones, frenos o electrónica pueden exigir reparaciones que superan con facilidad los 1.000 euros si se recurre a recambio nuevo. En vehículos de más de una década, esa cifra se aproxima o incluso supera su valor de mercado", señalan desde Recomotor, que concluyen que la ITV ya no solo mide si un coche es apto para circular, sino si su propietario puede permitirse mantenerlo.

“Estamos viendo cómo la ITV deja de ser una revisión técnica y se convierte en una decisión económica. En muchos casos, no es que el coche no pueda repararse, es que el coste de hacerlo con recambio nuevo lo hace inviable”, especifica Amat.

"Estamos viendo cómo la ITV deja de ser una revisión técnica y se convierte en una decisión económica"

Este estudio, que tiene a 2024 como fecha de inicio, e involucra a talleres y operadores del sector, alerta de un doble efecto: "Por un lado, conductores que posponen reparaciones o retrasan la ITV para evitar un gasto inmediato. Por otro, un aumento de vehículos que salen del sistema antes de tiempo, no por imposibilidad técnica, sino por falta de viabilidad económica".

En paralelo, los Centros Autorizados de Tratamiento (CAT), que son los espacios que reciben los coches que van a salir de la circulación de forma definitiva, registran cada vez un mayor volumen de vehículos que se entregan para baja definitiva tras no superar o, bien prever no superar, la inspección técnica obligatoria. Una práctica que va a seguir en aumento, según estas mismas fuentes

En este escenario, el recambio reutilizado introduce una alternativa que puede cambiar el desenlace de muchas de estas decisiones. El uso de piezas recuperadas con trazabilidad permite reducir el coste de determinadas reparaciones hasta en un 60%, especialmente en componentes de alto valor. “El problema no es la reparación, sino cómo se repara. Cuando existe una opción con garantías y a un coste razonable, muchos vehículos pueden seguir circulando varios años más”, concluye Amat.