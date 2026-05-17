Rauw Alejandro no se ha podido contener: la indirecta a Isabel Díaz Ayuso tras su viaje a México y sus polémicas declaraciones

El conocido artista puertorriqueño Rauw Alejandro ha publicado un mensaje en la red social 'X' en el que responde a las recientes declaraciones de Isabel Díaz Ayuso en México, que generaron mucha polémica y enfado en Latinoamérica. Rauw Alejandro ha declarado que "el intercambio cultural entre pueblos se construyó a base de sangre y esclavitud".

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, acusó este mismo jueves, día 14, a la izquierda española y mexicana de estar "retorciendo la historia de España en México", y declaró de forma muy contundente: "México no existió hasta que llegaron los españoles".

Gira interrumpida

Ayuso contestó en su intervención en el pleno de la Asamblea a las críticas de la oposición a su gira mexicana, que interrumpió anticipadamente. Ayuso denunció un "clima de boicot" del que acusó a la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, y del que responsabilizó también a Pedro Sánchez.

Tras estas declaraciones tan polémicas, Rauw Alejandro, artista de música urbana, compositor y bailarín nacido en Puerto Rico, ha decidido responder. Este cantante destaca por haber ganado premios importantes como dos Latin Grammy Awards y también ha sido nominado en múltiples ocasiones a los Grammy Awards, convirtiéndose en uno de los artistas más escuchados en español.

"No se olvida"

Rauw Alejandro ha decidido publicar en su cuenta de 'X' una respuesta a Ayuso que, aunque no lleva su nombre, se entiende que va dirigida a ella. "El intercambio cultural entre pueblos pudo haberse construido sin sangre, sin esclavitud y sin borrar identidades ni creencias. Pero así no fue, y eso no se olvida", comenta el exprometido de Rosalía. Luego ha añadido en otro tuit: "esto va para el mundo entero".

Aunque solo ha pasado un día desde que Rauw Alejandro ha publicado este mensaje, ya cuenta con 1 millón de visualizaciones. Además de los 31.000 likes y 4.800 retuits que ha recibido, la gente se ha dejado cientos de comentarios, creando una especie de guerra entre españoles que critican al puertorriqueño por simplificarlo todo a "sangre y esclavitud" y los países latinoamericanos que se han sentido ofendidos por las declaraciones de Ayuso y defienden el punto de vista de Rauw Alejandro.

Situación de Ayuso en México

Esta polémica no surge de la nada, se ha ido cultivando a raíz de la gira mexicana que Isabel Díaz Ayuso realizó en México. En su visita al país, dejó alguna declaración como: "Somos parte de una misma familia, con un idioma, una religión y unos valores compartidos desde hace cinco siglos. Hay quienes quieren renegar de ello, incluso encontrar en el pasado respuestas y quizás excusas a los problemas de hoy, pero donde unos ven problemas, otros vemos oportunidades".

Al final, la gira no terminó como Ayuso quería y tuvo que cancelarla tras varios choques con partidarios de Claudia Sheinbaum y otros ciudadanos mexicanos. Después terminó alegando que la presidenta del país había amenazado a los organizadores de los Premios Platino del Cine Iberoamericano.

Por tanto, la respuesta de Rauw Alejandro tan solo es el último escalón en una serie de polémicas en las que se ha visto envuelta la presidenta de Madrid.