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La portada de EL PERIÓDICO del 17 de mayo de 2026

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La portada de EL PERIÓDICO del 17 de mayo de 2026 / 5

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Esta es la portada de EL PERIÓDICO DE CATALUNYA correspondiente al 17 de mayo de 2026.

La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge también todos los números de EL PERIÓDICO editados desde su nacimiento, el 26 de octubre de 1978. El rotativo se publica en doble versión, castellano y catalán, desde el 28 de octubre de 1997, una apuesta editorial en la que fue pionero. El diario fue también el primer medio de España con presencia en internet, con un servicio digital que puso en marcha el 7 de noviembre de 1994.

La portada de EL PERIÓDICO del 17 de mayo de 2026

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TEMAS

  1. Los cazadores rechazan salir a cazar jabalíes en verano pese a que el Govern permite hacerlo todo el año
  2. Más allá de la beta-amiloide: la investigación en alzhéimer busca también fármacos contra la inflamación crónica y la proteína tau
  3. España incorpora el cribado neonatal para el síndrome de los 'niños burbuja' en el que Catalunya fue pionera
  4. Andrés Pueyo, psicólogo: 'El problema de Florentino no es psicológico, es de liderazgo defensivo y personalista
  5. Catalunya activa avisos por fuertes rachas de viento y lluvias torrenciales ante un viernes donde también se espera una bajada de las temperaturas
  6. David Pujol, estudiante de la UAB, denuncia a Rodalies: 'Reclamo 9.211,35 euros por negligencia continuada
  7. Última hora del hantavirus en el crucero MV Hondius, en directo: contagios, cuarentena y posible llegada a Canarias
  8. La 'niebla mental' disminuye en pacientes con alzhéimer tratados con lecanemab y donanemab

La portada de EL PERIÓDICO del 17 de mayo de 2026

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