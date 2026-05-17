Jordi Grané, filósofo: “Hemos convertido la educación en un parque de atracciones”

La educación no es solo cosa de colegios. Nos compete a las familias, a los docentes y a toda la sociedad. Y, sin embargo, cada vez más padres y madres tenemos la sensación de que algo se está rompiendo: celebramos que baja el abandono escolar, pero nos preocupa que nuestros hijos sepan menos, lean peor y toleren cada vez menos el esfuerzo.

Este es el tema que abordamos en el nuevo capítulo de ‘Sobrevivir a la crianza’: si realmente ha bajado el nivel educativo o si estamos midiendo con reglas antiguas una escuela que ha cambiado demasiado rápido. Hablamos de matemáticas, de lectura, de deberes, de exámenes, de inclusión, de pantallas y de esa duda incómoda que aparece en muchas casas: ¿estamos ayudando a nuestros hijos o les estamos quitando responsabilidad?

¿Ha bajado el nivel?

Para responder contamos con María Jesús Jiménez, profesora de secundaria recién jubilada, matemática y docente vocacional, que asegura que dejó las aulas antes de lo que le habría gustado porque la situación se había vuelto “inasumible” por la burocracia, el estrés y los cambios legislativos constantes.

Jiménez explica que, al comparar exámenes de segundo de bachillerato de hace 30 años con los actuales, vio claro que sus últimos alumnos, aunque eran una promoción buena, no habrían podido resolver aquellas pruebas. Para ella, el problema no es la falta de inteligencia, sino un sistema que intenta que todos lleguen al mismo punto sin poner los recursos necesarios.

También participa Jordi Grané, filósofo y experto en resiliencia, que lanza una reflexión contundente: “No dejar a nadie atrás” puede ser una buena idea, pero se convierte en un problema si la solución es bajar el listón para todos. Según Grané, la inclusión sin recursos acaba provocando que no avance nadie.

Padres, deberes y responsabilidad

En el episodio también hablamos de las familias y de ese equilibrio tan difícil entre acompañar y sobreproteger. Aparece una figura muy reconocible: los padres helicóptero, siempre alrededor de sus hijos, intentando anticiparse a cualquier tropiezo.

La idea que sobrevuela la conversación es clara: educar no significa hacer por ellos lo que pueden hacer solos. Significa estar cerca, pero no encima. O, como resume Grané, “educar es estar ahí sin estar ahí”. Una frase incómoda para quienes vivimos pendientes de agendas escolares, deberes olvidados y grupos de WhatsApp que arden a la mínima.

Competencias, memoria e inteligencia artificial

Otro de los grandes debates del capítulo es el modelo por competencias. Jiménez defiende que hay contenidos que se pueden trabajar así, como la estadística o los porcentajes, pero advierte de que otras bases, como las tablas de multiplicar o los polinomios, necesitan memoria, práctica y explicación directa.

La inteligencia artificial también entra en el aula. Los invitados coinciden en que puede ser útil si quien la usa tiene criterio y conocimiento, pero peligrosa si se convierte en un atajo para no pensar. Grané prefiere llamarla “régimen algorítmico” y recuerda que, para usar bien una herramienta que mezcla información y desinformación, primero hay que saber.

Sobre (vivir) a la crianza - Sistema educativo

El episodio se cierra con una pregunta que nos interpela como sociedad: si rebajamos demasiado el esfuerzo, la exigencia y la tolerancia a la frustración, ¿qué adultos estamos preparando?

Dónde ver y escuchar 'Sobre (vivir) a la crianza'

Podrás escuchar 'Sobre (vivir) a la crianza' cada domingo en las principales plataformas de pódcast: Spotify, Ivoox, Apple Podcast, Podimo, Amazon music y Youtube.