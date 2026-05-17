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Huelga de profesores, en directo: última hora de la convocatoria, cortes en carreteras y servicios mínimos

Educació convoca a todos los sindicatos este jueves 14 de mayo

"Más salario, menos policía": miles de profesores mantienen el pulso al Govern en otra protesta multitudinaria

Las escuelas catalanas harán cinco días de huelga entre mayo y junio: habrá 17 paros distribuidos por zonas y días

Profesores queman pupitres durante la huelga educativa en Lleida

Profesores queman pupitres durante la huelga educativa en Lleida

Profesores queman pupitres durante la huelga educativa en Lleida / FOTO Y VÍDEO: USTEC

Helena López

Helena López

Barcelona
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Los profesores catalanes protagonizan un pulso al Govern. Reclaman una mejora salarial mayor a la recogida en pacto firmado en marzo con CCOO y UGT y más inversión en la escuela pública. El martes 12 de mayo empezaron la tercera huelga general educativa del curso y siguieron durante toda la semana con un ciclo de huelgas territoriales. El miércoles fue el turno de los docentes de Baix Llobregat y Penedès, el jueves, de los de Girona y Catalunya central y el viernes en Lleida, después de que la reunión con el departamento de Educació terminara sin acuerdo.

Abrimos un hilo informativo para seguir al minuto los servicios mínimos, las movilizaciones del profesorado y su impacto en las aulas.

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