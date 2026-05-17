Huelga de profesores, en directo: última hora de la convocatoria, cortes en carreteras y servicios mínimos

Los profesores catalanes protagonizan un pulso al Govern. Reclaman una mejora salarial mayor a la recogida en pacto firmado en marzo con CCOO y UGT y más inversión en la escuela pública. El martes 12 de mayo empezaron la tercera huelga general educativa del curso y siguieron durante toda la semana con un ciclo de huelgas territoriales. El miércoles fue el turno de los docentes de Baix Llobregat y Penedès, el jueves, de los de Girona y Catalunya central y el viernes en Lleida, después de que la reunión con el departamento de Educació terminara sin acuerdo.

Abrimos un hilo informativo para seguir al minuto los servicios mínimos, las movilizaciones del profesorado y su impacto en las aulas.