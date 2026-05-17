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Educación en Catalunya
Huelga de profesores, en directo: última hora de la convocatoria, cortes en carreteras y servicios mínimos
Educació convoca a todos los sindicatos este jueves 14 de mayo
"Más salario, menos policía": miles de profesores mantienen el pulso al Govern en otra protesta multitudinaria
Las escuelas catalanas harán cinco días de huelga entre mayo y junio: habrá 17 paros distribuidos por zonas y días
Los profesores catalanes protagonizan un pulso al Govern. Reclaman una mejora salarial mayor a la recogida en pacto firmado en marzo con CCOO y UGT y más inversión en la escuela pública. El martes 12 de mayo empezaron la tercera huelga general educativa del curso y siguieron durante toda la semana con un ciclo de huelgas territoriales. El miércoles fue el turno de los docentes de Baix Llobregat y Penedès, el jueves, de los de Girona y Catalunya central y el viernes en Lleida, después de que la reunión con el departamento de Educació terminara sin acuerdo.
Abrimos un hilo informativo para seguir al minuto los servicios mínimos, las movilizaciones del profesorado y su impacto en las aulas.
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ERC presionará para que el Govern atienda las reivindicaciones de los docentes, pero sin condicionarlo a los presupuestos
ERC presionará para que el Govern atienda las reivindicaciones de los docentes. Los republicanos, sin embargo, no condicionarán los presupuestos al cumplimiento de las demandas del sector educativo. Fuentes del partido de Oriol Junqueras han explicado a la ACN que comparten muchas reivindicaciones de los docentes, pero que resolver el conflicto con los sindicatos educativos es “responsabilidad del Govern”. ERC rechaza así las exigencias de USTEC, que este sábado ha reclamado que las peticiones de los docentes fueran una línea roja para acordar los presupuestos, previsiblemente la próxima semana. Los republicanos aseguran que, con los presupuestos aprobados, el presidente, Salvador Illa, tendrá “todas las herramientas” y “ninguna excusa” para resolver los conflictos sociales abiertos.
Negociaciones abiertas
Los docentes, pendientes de la propuesta del Govern
Educació ha citado a los sindicatos Ustec, Aspepc y CGT a una nueva reunión el próximo martes para tratar de desencallar el conflicto educativo en Catalunya, después de que la cita de la semana pasada terminara sin acuerdo. A la espera de la propuesta que pueda hacer el departamento, y que los sindicatos exigen conocer ya el lunes, se mantienen las 13 huelgas convocadas para mayo y junio. El próximo paro será este lunes en Barcelona.
Reabierto el túnel del Cadí tras la protesta
Los docentes han levantado la protesta, lo que ha permitido reabrir en los dos sentidos de la marcha los accesos al túnel del Cadí, tras más de dos horas de corte.
Docentes cortan los accesos al túnel del Cadí
Un grupo de profesores en huelga han cortado este viernes por la tarde la C-16, acceso al túnel del Cadí, en ambos sentidos para exhibir sus reivindicaciones. El acto provoca retenciones en ambos sentidos.
Educació cifra el seguimiento de la huelga en Lleida en un 18% y los sindicatos en un 50%
La huelga convocada en el sector educativo en Lleida y Alt Pirineu i Aran este viernes ha tenido un seguimiento del 50%, según los convocantes -los sindicatos USTEC, CGT, Professors de Secundària y la Intersindical-, y de un 18,26 %, según el Departament de Educació, con datos del 87,39% de los centros.
Unas 200 personas protestan ante los Servicios de Educació en Lleida durante la huelga
Unas 200 personas se han concentrado ante los Serveis Territorials de la Conselleria de Educación y FP de la Generalitat en Lleida durante el cuarto día de huelga educativa territorializada, que este viernes se lleva a cabo en Lleida y el Alt Pirineu i Aran. Convocados por Ustec·Stes, Aspepc·Sps, CGT Ensenyament y La Intersindical, la concentración forma parte del ciclo de movilizaciones docentes para exigir mejores condiciones laborales, y los participantes gritaban consignas como 'Menos policía y más educación'. Llevaban camisetas amarillas --representativas de las protestas docentes--, silbatos y pancartas con frases como 'Si los niños ya llevan más de tres manifestaciones, quizá es hora de que Niubó escuche'.
"Si queréis calidad, dad dignidad"
Unos 150 docentes han cortado este viernes alrededor de las 7:30 horas la rotonda de la entrada a Lleida por la carretera N-240, a la altura de la iglesia de Montserrat. Los docentes han volcado algunos contenedores, han llevado mobiliario escolar, mesas y sillas y tienen la intención de mantenerse en ese punto unas horas, hasta que comiencen a desplazarse hacia los servicios territoriales de Educación en Lleida, en la calle Pica d'Estats, donde comienza la manifestación que finalizará en la calle Blondel. "Si queréis calidad, dad dignidad" reza uno de los carteles de los manifestantes en la cuarta jornada de paro de esta semana.
El martes la huelga estaba convocada en toda Catalunya y el resto de los días por territorios. La huelga está convocado por USTEC, CGT, Professors de Secundària y la Intersindical, sindicatos que reclaman mejoras salariales y que se desmarcaron del acuerdo firmado por el Govern, CCOO y UGT.
Cuarta jornada de paro
Esta movilización da el pistoletazo de salida a la jornada de huelga en Ponent, Alt Pirineu y Aran, en la que es la cuarta jornada de paro de la semana -martes en toda Cataluña ya partir del miércoles por territorios-. Este jueves, la reunión entre el Departamento de Educación y los sindicatos acabó sin acuerdo pero con una nueva convocatoria de encuentro para el próximo martes.
Nueva jornada de huelga
Un grupo de docentes cortaron la N-240 en Lleida minutos después de las 7.30 horas. En concreto, cortan la entrada a Lleida por esta vía, cerca de la iglesia Montserrat. Los manifestantes se habían concentrado antes en un punto cercano y desde allí han accedido a la vía. Han cogido algunos contenedores y los han volcado, y también han traído mobiliario de escuela, como mesas y sillas.
El presidente valenciano pide a los docentes que "piensen en los alumnos"
El president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha pedido a los docentes valencianos en huelga "pensar" en los alumnos, después de que la reunión entre la Conselleria de Educación y los sindicatos docentes este jueves haya terminado sin un acuerdo para poner fin a los paros en la educación pública. En declaraciones a los medios antes de participar en el #Afterwork de EL PERIÓDICO en Barcelona, Pérez Llorca ha asegurado que la reunión ha tenido "cosas positivas", pero cree que hay que seguir "trabajando" aunque "va avanzándose" para resolver el conflicto. "Pero también hay mucho padre preocupado de que sus hijos tengan que estar siempre en el patio y no puedan entrar en clase", ha dicho. En ese sentido, ha instado a pensar especialmente en quienes están a punto de hacer las pruebas de acceso a la universidad, que cree que deben tener "prioridad".
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