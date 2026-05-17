Brote de Hantavirus en el crucero MV Hondius, en directo: última hora del español positivo, cuarentena en el Gómez Ulla y estado crítico de la paciente francesa

El foco de hantavirus registrado en el crucero MV Hondius, que partió de Ushuaia (Argentina) con destino a Cabo Verde, ha provocado tres muertes y ha causado una alarma mundial bajo el recuerdo del covid. En el crucero se encontraban 13 pasajeros y un tripulante de nacionalidad española, cinco de los cuales residen en Catalunya. El barco llegó a Tenerife este domingo sobre las 7 horas de la mañana y los pasajeros fueron evacuados entre el domingo y el lunes.

Los españoles ya cumplen cuarentena en el Hospital Gómez Ulla, en Madrid, donde uno de los 14 pasajeros ha dado positivo en las dos PCR. La persona, de quien no se han filtrado detalles, permanece en la Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (Uatan) del centro hospitalario. El resto de pasajeros del crucero y de los vuelos en los que hubo contacto con infectados están en cuarentena.

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La mujer que fue contacto en hantavirus en el Hospital Clínic de Barcelona da negativo también en la segunda PCR La mujer que se encontraba en observación en la unidad de aislamiento del Hospital Clínic de Barcelona, tras haber estado identificada como contacto de un caso de hantavirus en el vuelo internacional ha dado negativo en la segunda PCR practicada por el hospital. De todas maneras, seguirá en situación de confinamiento y de observación en el mismo centro durante el periodo previsto de seguimiento, de acuerdo con los protocolos preventivos. La persona afectada se mantiene asintomática y en buen estado general.

Autorizado el desembarque de la mayoría del pasaje del 'Ambition' en A Coruña Según explica la Delegación del Gobierno en un comunicado difundido a los medios, tras aproximadamente una hora de inspección y después de analizar la situación del pasaje y de la tripulación, Sanidad Exterior ha autorizado el desembarque al confirmar que se cumplen las condiciones de seguridad y salud pública correspondientes. Sin embargo, 21 personas con gastroenteritis común permanecen aisladas a bordo siguiendo los protocolos sanitarios establecidos. Tras la autorización, cientos de personas bajaban del barco con dirección al centro de A Coruña o también a las decenas de autobuses que les esperaban en el propio muelle para iniciar alguna de las excursiones contratadas.

Tras la reunión de coordinación han asegurado que la entrada en aguas españolas ha sido autorizada por Capitanía Marítima al cumplir el barco con todos los requisitos establecidos. Una vez atraque, los servicios de Sanidad Exterior accederán al buque para una inspección rutinaria y análisis de la situación, con el fin de determinar la autorización para el desembarque del pasaje, siguiendo los protocolos de seguridad y salud pública establecidos.

Ante esta escala, la Delegación del Gobierno ha mantenido en la tarde de este viernes una reunión de coordinación en la que se han reunido con la Autoridad Portuaria de A Coruña, el Concello, la Xunta de Galicia, Capitanía Marítima, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado así como la consignataria del buque y responsables de la Terminal de Cruceros para acordar la llegada del barco, al tratarse de una escala no prevista inicialmente. Según han explicado, a fecha de este viernes únicamente hay 30 casos activos de gastroenteritis común de un total de alrededor de 1.700 personas que están en el crucero, entre pasaje y tripulación. En un primer momento, las autoridades francesas habían reportado que había alrededor de 80 personas con síntomas.

El siguiente paso es que un equipo de Sanidad Exterior entrará en la nave para inspeccionar y determinar si los pasajeros pueden desembarcar en la ciudad.

El crucero del brote de norovirus llega a A Coruña y Sanidad Exterior determinará si los pasajeros pueden desembarcar El crucero 'Ambition', que fue aislado por un brote de norovirus con decenas de pasajeros y miembros de la tripulación con síntomas de gastroenteritis, ya se encuentra en el Puerto de A Coruña. Con unos minutos de adelanto sobre la hora prevista, las 9.30 horas, el barco ha llegado procedente de la ciudad francesa de Burdeos y se quedará en la ciudad 10 horas y media hasta las 20.00 horas, hora en la que partirá hacia Gijón. El trasatlántico ha hecho entrada en A Coruña en una mañana de mucha niebla y llovizna.

Sanidad El crucero aislado por un brote de gastroenteritis hará escala este sábado en A Coruña El puerto de A Coruña tiene previsto recibir este sábado al crucero 'Ambition', aislado por un brote de gastroenteritis que afectó a decenas de pasajeros y a parte de la tripulación del buque, en el que viajan más de 1.750 personas. Está previsto que el barco, procedente de Burdeos, atraque en el puerto de la ciudad herculina a las 10.30 horas y, posteriormente, sobre las 20.00 horas, parta hacia Gijón para después continuar su travesía a Bilbao. Sanidad Exterior accederá al interior, donde hay 30 casos activos, para analizar la situación y decidir si autoriza el desembarque del pasaje

Amenazas para la salud pública El cambio climático y el negacionismo de Trump y Milei, la tormenta perfecta para brotes como el hantavirus Los expertos advierten de que el cambio climático y la destrucción de hábitats, por un lado, y las políticas negacionistas de Javier Milei y Donald Trump, por otro lado, podrían haber aumentado el riesgo de aparición del brote de hantavirus. Tal y como demuestran los análisis genéticos llevados a cabo por la Organización Mundial de la Salud, se trata de un virus que proviene de una especie de roedor, los ratones colilargos, que se está expandiendo debido al calentamiento global, la pérdida de hábitats y al impacto de fenómenos climáticos como, por ejemplo, las abundantes lluvias registradas en los últimos meses en Argentina. Lo explica Valentina Raffio