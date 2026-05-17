Más de 450 asociaciones de familias apoyan la huelga de profesores: "Su bienestar es el de nuestros hijos"

A las puertas de una semana decisiva en las negociaciones, las familias mueven ficha y piden hacer oír su voz. Casi 470 afas de escuelas e institutos públicos de Catalunya han firmado un manifiesto en el que muestran su apoyo explícito a las movilizaciones del profesorado y hacen suyas las exigencias de estos al Govern: más recursos para una "educación inclusiva real", menos ratios "para que cada alumno pueda recibir la atención que merece", menos burocracia "para que quienes están en el aula puedan dedicar el tiempo a enseñar" y mejoras salariales "para dignificar una profesión esencial para el país".

"Llevamos tiempo viendo cómo el sistema educativo sufre un deterioro que afecta directamente a nuestros hijos. Edificios que se caen a pedazos, barracones provisionales que llevan décadas, aulas masificadas, falta de recursos para una educación inclusiva real y trabajadoras al límite. Cuando las condiciones de trabajo de quienes están en el aula empeoran, quien lo nota primero es el alumnado". Con estas palabras empieza el 'Manifiesto de apoyo de las afas a la lucha por una educación pública de calidad', iniciativa de un grupo de afas catalanas para romper con el relato de la división entre maestros y familias.

Los sindicatos de la huelga mantienen el pulso al Govern y le exigen para este lunes una propuesta concreta de mejoras salariales y en inclusiva o no acudirán a la reunión del martes

"Las condiciones laborales de los trabajadores de la educación son las condiciones en las que aprenden nuestros hijos. Si tienen tiempo para preparar las clases, menos alumnos por aula, los recursos necesarios y no se ahogan entre papeles, podrán ofrecer una atención más cercana, más equitativa y de mayor calidad. No se trata de una reivindicación corporativa: se trata del futuro de nuestras criaturas", prosigue el manifiesto, que recuerda al Govern que "los niños de hoy son la ciudadanía del mañana". "Un país que no invierte en su escuela pública es un país que hipoteca su futuro. Como familias, no aceptamos que nuestros hijos paguen el precio de un sistema mal dotado. La escuela pública debe ser un espacio de igualdad de oportunidades, y eso solo es posible si las personas que trabajan en ella tienen las condiciones para hacerlo bien", añaden.

"Tenemos que ir unidos"

En paralelo a este manifiesto, el pasado miércoles -el día después de la tercera huelga general educativa del curso- un grupo de familias de Barcelona creó la plataforma Apoyo Familiar Huelga Educación, que en solo 24 horas sumó a más de 35 asociaciones de familias de 'bressol', escuelas e institutos de la capital catalana. Este lunes, jornada de huelga territorial en las escuelas de Barcelona y el Barcelonès, estarán en la calle junto a los profesores. "Como familias, vemos que los docentes están agotados; quieren llegar a todo y no pueden", apunta Vanessa Gasull, portavoz de la plataforma, quien insiste en que se trata de una lucha compartida porque "lo que pasa en las escuelas afecta directamente a los niños". "Tenemos que ir unidos; nos movilizamos por nuestros hijos", subraya Gasull.

"Como familias, vemos que los docentes están agotados; quieren llegar a todo y no pueden", denuncia Vanessa Gasull, portavoz de la plataforma Apoyo Familiar Huelga Educación

Y, como el sentimiento de que hay que hacer alguna cosa recorre cada escuela, cada barrio, desde la Coordinadora de afas de Gràcia han impulsado la campaña 'Reforcemos la educación: lo que ocurre fuera del aula también es escuela', que pide al Departament garantizar recursos, pero también "colonias, informes, reuniones y vida comunitaria". Su manifiesto, al que se han adherido ya casi un centenar de afas de toda Catalunya- persigue dar voz de las familias que, apoyando las reivindicaciones del profesorado, reclaman también que actividades como las colonias, las excursiones, los informes cualitativos o las reuniones con familias sean reconocidas como esenciales, remuneradas adecuadamente e incorporadas plenamente dentro de las tareas docentes.

Objetivo común

Tanto los dos manifiestos como la incipiente plataforma barcelonesa -que en breve será presentada formalmente y anunciarán acciones concretas- quieren evidenciar que la lucha por la educación pública de calidad, que al final se resume en pedir la inversión del 6% en educación (recogida en la propia LEC y aún muy lejos de ser una realidad), es transversal y que el "bando" de las familias, si es que esto va de bandos, que no debería, es el de los profesores. Y lo hacen en un momento de tensión provocado por una situación enquistada y con no pocas familias con la mirada puesta en las salidas y colonias del curso que viene, ya a la vuelta de la esquina, que más de un millar de centros educativos han dicho que no harán si mejoran las condiciones de los centros.

Familias reclaman que actividades como las colonias y las excursiones sean reconocidas como esenciales, "remuneradas adecuadamente e incorporadas dentro de las tareas del profesorado"

La última reunión entre Conselleria d'Educació y sindicatos -forzada tras la huelga del martes- terminó sin acuerdo. Ustec, Aspepc, la CGT y La Intersindical salieron decepcionados al ver que la conselleria no presentó ningún papel. Es por ello que le exigen una propuesta por escrito este lunes que incluya mejoras sustanciales o no acudirán a la reunión convocada para este martes. Esta petición cuenta también con el apoyo de las familias.

El Govern, por su parte, aseguró que estudiará "los márgenes" del acuerdo de 2.000 millones de euros firmado en marzo con CCOO y UGT (que sigue defendiendo a capa y espada pese al rechazo en las calles) para intentar presentar una nueva propuesta que logre desencallar la situación. Mientras, siguen las huelgas. Este próximo martes [día de la reunión, si es que llega a producirse] y de la comparecencia de la consellera Esther Niubó en la comisión de Educación del Parlament para dar explicaciones sobre el plan piloto de los Mossos en la escuela [medida que encendió aún más los ánimos] hay convocada huelga territorial en el Vallès Oriental, el Vallès Occidental y el Maresme.