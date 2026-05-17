Enfermeras de salud mental de Salt denuncian acoso laboral y sexual por parte otros trabajadores

Enfermeras y auxiliares de la Unidad de Agudos de Psiquiatría del Parc Hospitalari Martí i Julià de Salt (Gironès) denuncian haber sufrido y presenciado situaciones de acoso sexual y laboral por parte otros profesionales del servicio. Según ha podido saber Diari de Girona, al menos una decena de afectadas relatan episodios de comentarios machistas y homófobos, tocamientos, conductas intimidatorias y un clima laboral de abuso de poder.

La situación, según ha confirmado el Institut d'Assistència Sanitària (IAS), se remonta el noviembre del 2024, cuando los responsables de la Unidad de Agudos de Psiquiatría detectaron una posible situación de acoso entre profesionales. El IAS explica que entonces se puso el caso en conocimiento del Departamento de Personas y se activó el Protocolo para la prevención, investigación y gestión del acoso sexual o por razón de sexo.

Las trabajadoras aseguran que la situación salió a la luz cuando varias profesionales empezaron a compartir episodios que hasta entonces habían vivido de manera individual. Según su testigo, había situaciones que iban desde comentarios sexualizados hasta agresiones verbales y físicas. "A una compañera le estiraron los cabellos y a otra la encerraron en una habitación y fue obligada a enseñar los pechos", relata una de las afectadas. También asegura que había estudiantes en prácticas afectadas y que algunas profesionales acabaron pidiendo el traslado porque «no se podía trabajar» en aquel entorno.

El IAS, en su respuesta, confirma que se contrató una empresa externa especializada en acoso sexual, con el objetivo de evaluar de manera objetiva si se habían producido conductas constitutivas de acoso. Esta empresa se incorporó a la comisión de investigación y elaboró un informe pericial que sirvió de base para el informe vinculante de la comisión.

A partir de estos informes, el IAS incoó los correspondientes expedientes sumarios. Según la institución, la investigación, la práctica de pruebas y la recogida de testigos permitieron concluir que los hechos constituían diferentes faltas "leves" y "muy graves". En el caso más grave, el IAS confirma que se determinó el despido de un trabajador.

Medidas "insuficientes"

Las profesionales consultadas, no obstante, consideran que la respuesta institucional no fue suficiente para proteger las víctimas, puesto que otros profesionales señalados habrían continuado trabajando.

"Solo se ha despedido un trabajador y a otro se lo ha trasladado, pero las víctimas hemos tenido que marchar mientras algunos acosadores todavía están, tanto quienes han actuado como quien lo ha permitido, y esta situación se ha normalizado".

Las trabajadoras explican que, más allá de los hechos concretos, el caso derivó en una situación de desgaste laboral. «Pasamos de denunciar acoso sexual a sufrir acoso laboral», aseguran. También critican que el apoyo psicológico ofrecido fue insuficiente y que, como víctimas, no se sintieron bastante acompañadas durante el proceso.

El IAS defiende que, una vez finalizados los expedientes sumarios, contrató una empresa especializada en procesos restaurativos para acompañar el servicio en la reparación del daño. Según la institución, la participación en este proceso fue voluntaria por parte de los profesionales. También remarca que los representantes de los comités de empresa estuvieron presentes durante la instrucción de los expedientes sumarios.

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Finalmente, el IAS remarca el compromiso con la igualdad efectiva entre mujeres y hombres y con la «tolerancia cero» ante cualquier situación contraria a la libertad, la dignidad y la integridad física y psíquica de las personas trabajadoras. El IAS también recuerda que dispone de un protocolo de prevención, investigación y gestión del 'mobbing' laboral y de un protocolo específico para el acoso sexual o por razón de sexo. Añade que cumple con la normativa vigente en materia de igualdad y no-discriminación en el ámbito laboral.