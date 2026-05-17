Barcelona, una de las ciudades favoritas para las 'paranzas', los ladrones napolitanos de relojes de lujo

Barcelona es una de las ciudades españolas donde actuaba un grupo criminal de origen napolitano especializado en el robo de relojes de lujo. La organización ha sido desarticulada en una operación policial europea liderada por la Policía Nacional, desarrollada junto a la Polizia di Stato de Italia y coordinada por EUROPOL. Se ha saldado con 12 detenidos en la ciudad italiana de Nápoles.

Los arrestos, practicados la madrugada del viernes, se realizaron en cumplimiento de órdenes europeas de detención y entrega emitidas por distintas autoridades judiciales españolas contra miembros de organizaciones criminales responsables de numerosos robos violentos cometidos en España durante los últimos años.

Los arrestados formaban parte de grupos criminales conocidos como “paranzas”. Están especializados en el robo de relojes de alta gama en plena vía pública, especialmente en zonas turísticas de ciudades como Barcelona, Marbella, Málaga, Ibiza y Palma de Mallorca. Las investigaciones han permitido reconstruir el funcionamiento de estas organizaciones, integradas habitualmente por entre tres y cinco personas con funciones perfectamente definidas.

Viajes a España

Los grupos planificaban con detalle sus desplazamientos a España, utilizando documentación falsa para los viajes y alojamientos, además de vehículos desplazados desde Italia o alquilados para facilitar la movilidad y la huida.

Una vez que los miembros de las 'paranzas' se hallaban ya en territorio español, seleccionaban cuidadosamente a sus víctimas en lugares frecuentados por turistas y personas con alto poder adquisitivo, como hoteles, restaurantes, playas o zonas comerciales de lujo.

Tras vigilancias prolongadas, uno o varios miembros ejecutaban el robo mediante una acción rápida y violenta, arrancando el reloj de la muñeca de la víctima y huyendo inmediatamente, habitualmente en motocicleta o scooter.

Posteriormente, otros integrantes del grupo se encargaban de trasladar los relojes sustraídos fuera de España para introducirlos en canales internacionales de receptación. Así entraban en el circuito comercial de los accesorios de lujo.

Relojes al alza

La Policía Nacional destaca que el aumento del valor de los relojes de lujo en el mercado internacional ha favorecido la expansión de este fenómeno criminal por distintos países europeos, convirtiéndolo en una amenaza transnacional que requiere una respuesta policial coordinada. Según estas fuentes policiales, el robo de relojes se ha incrementado en los últimos dos años en nuestro país.

En este contexto, la Policía Nacional y las autoridades italianas impulsaron una actuación conjunta para intervenir directamente en Nápoles, ciudad de origen y residencia de muchos de estos delincuentes, permitiendo ejecutar de forma simultánea las órdenes judiciales pendientes.

Con las detenciones practicadas en esta operación, ya son 31 los arrestos realizados en el marco de esta investigación en distintos países europeos, según la Policía Nacional, que destaca la cooperación internacional como herramienta clave contra las organizaciones criminales transnacionales especializadas en delincuencia itinerante.