Lo dice el BOE: estas son las oposiciones donde solo piden la ESO con sueldos de 1.500 euros

El pasado miércoles, el BOE publicó el Real Decreto 387/2026, de 6 de mayo, por el que se aprueba la oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 2026. De esta manera, ha presentado 27.232 nuevas plazas para la Administración General del Estado, aunque hay una que destaca por encima de las demás.

Cada año, más de 200 mil personas se presentan a los exámenes de las oposiciones en España. A su vez, el Estado cada año suele hacer el esfuerzo de sacar más plazas, debido a la enorme demanda que existe con estos puestos de trabajo.

Esto se debe a las grandes ventajas que presenta este sector: un sueldo atractivo en relación con las funciones del puesto, estabilidad laboral, un horario muy cómodo que facilita la conciliación del trabajo y la vida familiar y movilidad geográfica fácil.

Auxiliar administrativo

Aunque es muy complicado optar a una de estas plazas, y suelen tener requisitos bastante exigentes, existe una que puede que te sorprenda. Hablamos de las plazas para ejercer como general auxiliar de la Administración del Estado.

En primer lugar, este puesto de trabajo tiene los requisitos menos estrictos de toda la lista: tan solo te hace falta el título de Educación Secundaria Obligatoria (ESO). Otro punto que llama mucho la atención de la gente es que, mientras en algunos cargos salen menos de 100 plazas, en el caso de auxiliar administrativo han salido 1450.

También cabe destacar uno de los puntos que atrae a más personas: el sueldo. Según la academia de preparación para las oposiciones MasterD, el sueldo de un auxiliar administrativo oscila entre los 1.300 y los 1.750 euros al mes. Aun así, el rango salarial dependerá de varios factores, como la ubicación geográfica, la experiencia laboral previa y las políticas salariales específicas de la institución para la que trabajen.

Temario para la oposición

El temario para las oposiciones de auxiliar administrativo se compone generalmente de un total de 28 temas y consta de 10 módulos como Derecho Constitucional y Función Pública.

Una vez estudiado el temario, según el Instituto Nacional de Administración Pública, "La prueba selectiva para el acceso al Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Estado consta de un ejercicio dividido en dos partes obligatorias y eliminatorias: la primera consiste en contestar por escrito un cuestionario máximo de 60 preguntas, y la segunda consiste en contestar por escrito otro cuestionario máximo de 50 preguntas, a realizar en una sola sesión, siguiendo las instrucciones facilitadas por la Comisión Permanente de Selección".

Fuentes: