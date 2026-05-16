Los voluntarios en Catalunya podrán certificar su trabajo en entidades por primera vez

A partir de ahora, el voluntariado podrá certificar, por primera vez, los trabajos realizados en las entidades en las que colaboren. La consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez Bravo, ha anunciado este sábado que el Govern de la Generalitat aprobará en las próximas semanas el IV Pla Nacional de l'Associacionisme i el Voluntariat (PNAV) 2026-2029, con un presupuesto de 50 millones de euros.

Lo ha hecho público durante su participación en el XXII Encuentro de Voluntariado Oncológico 2026, organizada por Federació Catalana d'Entitats contra el Càncer (FECEC), 'Junts contra el Càncer'.

Según ha detallado el Govern en un comunicado, el nuevo plan será el instrumento estratégico que marcará las políticas públicas de apoyo, fomento y promoción del asociacionismo y el voluntariado hasta 2029. El PNAV representa un "cambio de paradigma respecto a los anteriores". Se pretende un modelo "más simplificado, operativo y orientado a resultados, con menos dispersión, más impacto y una gobernanza más eficiente, digital y colaborativa".

La nueva estrategia del Govern es "fortalecer el tejido asociativo y reforzar la participación activa de la ciudadanía a través del voluntariado, entendido como una herramienta clave de transformación social y de construcción colectiva del bien común". Se enfoca en fomentar una sociedad más cohesionada y solidaria. Para diseñarlo, se ha contado con un proceso participativo y se han recogido demandas de entidades y voluntarios.

Más visibilidad

De cara a dar más visibilidad a la figura del voluntario y favorecer la renovación generacional, se ha creado el proyecto 'Competencia’t', como gran novedad. Por primera vez, el voluntariado será reconocido formalmente como un espacio de aprendizaje y adquisición de competencias, "reforzando el prestigio social y la contribución a la empleabilidad, especialmente entre la población joven".

Los otros cuatro grandes proyectos estratégicos apuntan a incrementar el número de voluntarios y diversificar su perfil; facilitar espacios de relación entre entidades y Administración, con acompañamientos; potenciar la relación entre el sector asociativo y el sector empresarial mediante programas que fomenten la responsabilidad social y el compromiso social; y lograr una mayor sostenibilidad, mejorando la financiación y apoyo a las entidades. Reducir la carga burocrática de estas será otro de los retos.

El IV PNAV incorpora un sistema integral de evaluación basado en resultados, con 19 indicadores de impacto que permitirán medir la transformación real del plan en participación, calidad de la gestión y fortalecimiento del sector.

El presupuesto hasta 2029 asciende a más de 50 millones y se financia con recursos del Departament de Drets Socials, del Departament de la Presidència y del Justícia i Qualitat Democràtica, así como con aportaciones de fondos europeos. Incluye el despliegue de herramientas de interconexión digital, la simplificación administrativa y campañas institucionales.

25º aniversario de la FECEC

La consellera ha hecho el anuncio durante el Encuentro de Voluntariado Oncológico 2026, organizada por la FECEC, que ha reunido entre 100 y 150 personas voluntarias de toda Catalunya vinculadas al ámbito oncológico, tanto hospitalario como domiciliario y testimonial.

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La cita persigue reconocer la tarea del voluntariado, fomentar la participación de las personas voluntarias y crear espacios de intercambio de experiencias. Además, este año ha tenido una relevancia especial por el 25º cumpleaños de la FECEC.