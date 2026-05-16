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Alerta sanitaria

Suspenden el despegue de un vuelo Bilbao-Lanzarote tras detectar un brote de gastroenteritis en 12 niños

Los menores, de entre 11 y 12 años, han sido trasladados en ambulancias a los hospitales de Cruces y Basurto

Suspenden el despegue de un vuelo Bilbao-Lanzarote tras detectar un brote de gastroenteritis en 12 niños.

Suspenden el despegue de un vuelo Bilbao-Lanzarote tras detectar un brote de gastroenteritis en 12 niños. / José Valle / EFE

EFE

San Sebastián
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Doce menores que se encontraban este sábado en el aeropuerto vizcaíno de Loiu a punto de coger un vuelo con destino a Lanzarote han sido trasladados en ambulancias a los hospitales de Cruces y Basurto tras presentar síntomas compatibles con un "proceso gastrointestinal leve".

Según ha informado este sábado el Servicio Vasco de Salud, Osakidetza, los menores, de entre 11 y 12 años, forman parte de un grupo que iniciaba un viaje organizado.

Durante la espera previa al embarque en el aeropuerto, varios de ellos han comenzado a presentar vómitos y sensación de mareo, lo que ha motivado la activación de los servicios de las ambulancias de Emergencias de Osakidetza que se han desplazado hasta el aeródromo.

Los equipos sanitarios han realizado una primera valoración 'in situ' y han organizado el operativo asistencial tras lo cual, y "de forma preventiva", se ha trasladado a doce menores en ambulancias a los dos centros hospitalarios para una evaluación más completa.

De los menores trasladados, la mitad ha sido atendido en el Hospital de Cruces de Barakaldo y la otra mitad en el de Basurto de Bilbao.

"Los primeros pacientes ya evaluados en ambos centros han sido clasificados con sintomatología leve, sin que, en ningún caso, se aprecie gravedad en su estado", ha señalado Osakidetza.

Los servicios de urgencias pediátricas están realizando las valoraciones correspondientes y, en función del número de casos, no se descarta un posible origen vírico o alimentario del cuadro. Los monitores que acompañan al grupo se encuentran asintomáticos.

Desde Osakidetza se subraya que la situación está siendo gestionada con "total normalidad" y que "no ha sido necesario activar ningún dispositivo extraordinario".

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El Servicio Vasco de Salud seguirá la evolución de los pacientes, "cuya situación, a esta hora, no reviste gravedad", e informará si se producen novedades en las próximas horas.

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