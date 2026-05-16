Adif avanza en más de 200 obras para reforzar toda la red de Rodalies, con especial foco en R2 y R3

Los trabajos para mejora el estado de Rodalies siguen. El administrador de infraestructuras ferroviarias (Adif) está trabajando actualmente en al menos 200 obras a lo largo y ancho del entramado ferroviario catalán. De estas, cerca de una sesentena son obras que ya estaban programadas y previstas en el Pla de Rodalies y las 90 restantes se corresponden al plan de contingencias desplegado por la compañía estatal tras el accidente de Gelida y el paso de la borrasca 'Harry' pòr las que el Estado ya ha desembolsado cerca de 188 millones de euros.

El número de actuaciones totales, de hecho, es en realidad algo mayor, ya que las cifras que ha facilitado este viernes Adif corresponden únicamente a la Subirección de Operaciones Noreste. Algunos trabajos –como los que tienen que ver con túneles– dependen directamente de la Dirección de Operaciones.

90 de las actuaciones se corresponden a las obras de emergencia por el paso de la borrasca Harry

En concreto, la Subdirección trabaja ahora mismo en 13 trincheras –esos terraplenes que muchas veces necesitan ser mallados para evitar desprendimientos-- y está rehabilitando cinco tramos de catenaria en algunos puentes. Adif también está vallando las vías en al menos ocho municipios de Catalunya –lo que en argot ferroviario se conoce como realizar un cerramiento– y ha cercado otros 13 kilómetros de raíles en áreas cercanas a las zonas restringidas por el episodio de peste porcina de estos meses.

También, tal y como estaba programado, la compañía está protegiendo 60 muros de ladrillos repartidos por toda la red y tiene activas 10 obras en traviesas y vías; 7 en estaciones y subestaciones eléctricas y otras 16 dirigidas a las instalaciones de seguridad, señalización y comunicaciones.

Cizallamientos y cuadruplicaciones

Las obras de más envergadura y más calado en la red son la que la Subdirección cataloga de 'actuaciones integrales'. Aquí se incluyen, por ejemplo, el desdoblamiento de la R3 entre Parets del Vallès y La Garriga –y la adaptación de todas las estaciones del tramo– y la remodelación de otros apeaderos como el de Castelldefels. Las obras en esta parada del Baix Llobregat son de gran importancia no solo para el confort de los usuarios, sino para el buen funcionamiento de todo el sistema de Rodalies.

Hasta 2023, cuando empezaron las obras, la estación de Castelldefels contaba con tres vías donde los trenes realizaban sus paradas. Dos de ellas permitían seguir la marcha de la R2Sud hacia Vilanova i la Geltrú o Barcelona y la última era una vía muerta donde estacionaban los trenes de la R2, que acaban su trayecto en Castelldefels. Desde esta tercera vía, los trenes estaban obligados a cruzar todos los otros raíles antes de llegar a la vía correcta. Esto es lo que se conoce como un 'cizallamiento' y retrasa toda la operativa de la línea. Es algo muy común en terminales intermedias como L'Hospitalet, Mataró o Sant Celoni, donde algunos trenes solamente paran y otros tienen allí su destino final.

Las obras en la estación de Castelldefels acabarán en la primavera de 2027

Una vez acabadas las obras, hacia la primavera de 2027, la estación habrá reordenado por completo sus vías. Los trenes de Rodalies avanzarán por dos vías laterales y en el centro habrá dos vías de estacionamiento para trenes de más de 200 metros. Esto permitirá que las circulaciones de la R2 puedan ir con 'composiciones dobles' – esas circulaciones en la que dos trenes de Rodalies van 'enganchados'– y puedan absorber a muchos más pasajeros. La nueva configuración, además, evitará los cizallamientos y permitirá tener más flexibilidad ante incidencias.

El salto de calidad definitivo para el corredor sur de Rodalies del que forma parte Castelldefels, sin embargo, deberá esperar un tiempo más. Un cambio de criterio en el ministerio obligó a retrasar la cuadruplicación de vías hasta El Prat que tiene que permitir multiplicar la cantidad y la velocidad de los trenes que circulan en este tramo. Sea como fuere, la estación de Castelldefels ya estará adaptada para recibir a estas circulaciones adicionales.