Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Eurovisión 2026BarcelonaBrote aviónHyroxPrimitivaDrones ucraniaTita CerveraCandidatos Elecciones AndalucíaSondeos AndalucíaLas Hijas de Felipe
instagramlinkedin

En Directo

Juego de azar millonario

La Primitiva hoy: resultados y comprobar números premiados en el sorteo del sábado, 16 de mayo, en directo

Imagen para el sorteo de La Primitiva

Imagen para el sorteo de La Primitiva

El Periódico

El Periódico

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La Primitiva es un juego de azar que se basa en la selección de seis números de una matriz de 49 números posibles. Además de estos seis números principales, se selecciona también un número complementario de una matriz diferente de diez números posibles.

El sorteo de la Primitiva se lleva a cabo tres veces por semana -los lunes, jueves y sábados- por la noche y se puede seguir en directo a partir de las 21.40 horas en la web de Loterías y Apuestas del Estado. Para participar en el sorteo, los jugadores deben seleccionar seis números principales y un número complementario. También existe la opción de jugar múltiples boletos con diferentes combinaciones de números.

Durante el sorteo, se extraen seis bolas de una urna que contiene las 49 bolas numeradas del 1 al 49. Luego se extrae una séptima bola complementaria de una urna diferente que contiene diez bolas numeradas del 0 al 9.

Los premios se otorgan a los jugadores que han acertado los seis números principales, así como a los jugadores que han acertado cinco números principales y el número complementario, cuatro números principales, tres números principales y el número complementario, o simplemente el número complementario.

El juego de la Primitiva también ofrece un bote, que se acumula cada semana en caso de que no haya ganadores del primer premio. Si hay ganadores del primer premio, el bote se reinicia a una cantidad fija.

Noticias relacionadas

A continuación puedes seguir en directo el sorteo de La Primitiva:

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los cazadores rechazan salir a cazar jabalíes en verano pese a que el Govern permite hacerlo todo el año
  2. Más allá de la beta-amiloide: la investigación en alzhéimer busca también fármacos contra la inflamación crónica y la proteína tau
  3. España incorpora el cribado neonatal para el síndrome de los 'niños burbuja' en el que Catalunya fue pionera
  4. Andrés Pueyo, psicólogo: 'El problema de Florentino no es psicológico, es de liderazgo defensivo y personalista
  5. Catalunya activa avisos por fuertes rachas de viento y lluvias torrenciales ante un viernes donde también se espera una bajada de las temperaturas
  6. David Pujol, estudiante de la UAB, denuncia a Rodalies: 'Reclamo 9.211,35 euros por negligencia continuada
  7. Última hora del hantavirus en el crucero MV Hondius, en directo: contagios, cuarentena y posible llegada a Canarias
  8. La 'niebla mental' disminuye en pacientes con alzhéimer tratados con lecanemab y donanemab

Investigan como un crimen machista la muerte de un guardia civil, su mujer y su hijo en Alicante

Investigan como un crimen machista la muerte de un guardia civil, su mujer y su hijo en Alicante

Muere un hombre por varios disparos en la cabeza en la Zona Franca de Barcelona

Muere un hombre por varios disparos en la cabeza en la Zona Franca de Barcelona

La Primitiva hoy: resultados y comprobar números premiados en el sorteo del sábado, 16 de mayo, en directo

La Primitiva hoy: resultados y comprobar números premiados en el sorteo del sábado, 16 de mayo, en directo

El crucero afectado por un brote de norovirus zarpa hacia Gijón tras su escala en A Coruña

El crucero afectado por un brote de norovirus zarpa hacia Gijón tras su escala en A Coruña

Sin detenidos por el asesinato del cantaor Matías de Paula en Villanueva de la Serena (Badajoz)

Sin detenidos por el asesinato del cantaor Matías de Paula en Villanueva de la Serena (Badajoz)

Cambios en el permiso de conducir a partir de 2026: la norma de la DGT que afecta a los conductores nacidos entre 1956 y 1961

Hasta 500 euros y pérdida de 4 puntos: el error que muchos conductores desconocen con el carnet de conducir

Hasta 500 euros y pérdida de 4 puntos: el error que muchos conductores desconocen con el carnet de conducir

Suspenden el despegue de un vuelo Bilbao-Lanzarote tras detectar un brote de gastroenteritis en 12 niños

Suspenden el despegue de un vuelo Bilbao-Lanzarote tras detectar un brote de gastroenteritis en 12 niños