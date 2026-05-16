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Filosofía

Pedro Laín Entralgo, filósofo, defendía: "La lectura nos regala mucha compañía, libertad para ser de otra manera y ser más"

El pensador, médico, historiador y ensayista ya hablaba de la lectura como el mayor acto de libertad y superación personal

El filósofo, discípulo de Ortega, ocuparía puestos como docente en diversas universidades de España hasta su jubilación en 1978

El filósofo, discípulo de Ortega, ocuparía puestos como docente en diversas universidades de España hasta su jubilación en 1978 / Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes

Irene Pérez Toribio

Madrid
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Aunque la formación de Pedro Laín Entralgo se basó principalmente en la medicina y la psiquiatría, su legado intelectual, influenciado por José Ortega y Gasset y Xavier Zurbiri, marcaría la España de la posguerra. Nacido en Teruel en el año 1908, Laín Entralgo se establecería en Madrid tras la Guerra civil en el año 1940, llegando a consolidarse como uno de los intelectuales liberales más relevantes de la época.

Tanto es así, que este pensador llegaría a ocupar el puesto de catedrático de Historia de la Medicina y Rector de la Universidad de Madrid hasta 1978, una época durante la que pronunciaría una de sus frases más célebres: "La lectura nos regala mucha compañía, libertad para ser de otra manera y ser más".

El pensador destacaría por su pensamiento basado en la antropología médica

El pensador destacaría por su pensamiento basado en la antropología médica / Real Academia Nacional de Medicina

Un acto de libertad y superación personal

En su famosa frase, Pedro Laín Entralgo ya adelantaba algunos de los valores más apreciados de la lectura, que, a día de hoy, comparten miles de lectores en el mundo: la compañía, la libertad y la transformación.

Desde su capacidad para eliminar la soledad y brindar consuelo, hasta la posibilidad de explorar nuevas perspectivas, Laín Entralgo ya defendía la capacidad de la lectura para transformarnos, dotándonos de libertad de pensamiento y haciéndonos crecer.

Permitiendo al lector desobedecer al tiempo y habitar múltiples realidades paralelas, Laín Entralgo defendía una idea muy clara: la lectura trasforma. Entendiéndola como una vía hacia el conocimiento y la capacidad de pensar con uno mismo, Laín Entralgo creía que la lectura debía considerarse el mayor acto de libertad y superación personal.

Un pensador de la 'Escuela de Madrid'

Laín Entralgo se enmarcaría en el grupo de pensadores, discípulos de Ortega y Gasset, denominado como 'Escuela de Madrid', vinculándose a la tradición académica y filosófica de la capital. Junto a filósofos como Julián Marías, Xavier Zurbiri, María Zambrano, José Gaos o José Luis Aranguren, entre otros, Laín destacaría por su campo de pensamiento basado en la antropología médica.

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El filósofo perteneciente a la 'Escuela de Madrid' se instalaría en la capital tras la Guerra Civil en el año 1940 / Fundación Juan MarchFundación Juan March

Siguiendo su propia filosofía, este pensador sería un autor sumamente prolífico, llegando a publicar más de 30 libros, además de estudiosartículosy otras publicaciones menores superando las 300 referencias según registros de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes.

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