El retraso en el envío del número de la Seguridad Social deja sin poder trabajar a migrantes regularizados: "Se me va la vida esperando"

Tras un mes con el proceso de regularización extraordinaria abierto, cada vez son más las personas cuyas solicitudes han sido aceptadas a trámite y, por lo tanto, acceden ya a un permiso provisional de residencia y trabajo. Sin embargo, un detalle burocrático está dejando en un limbo la incorporación al mercado laboral de los inmigrantes. Los documentos que les confirman que tienen permiso para vivir y trabajar en España por un año no incluyen automáticamente su número de la Seguridad Social, indispensable para firmar cualquier contrato formal.

En esta situación de 'stand by' se encuentra Melvin Alexis Serrano. "La carta nos dice que tenemos el permiso de trabajo y residencia y que enviarán otra carta con el número", explica este salvadoreño. Está tranquilo con su situación, pero admite que quiere regularizarse lo antes posible para "trabajar y, sobre todo, mejorar las condiciones de vida, que hasta ahora han sido difíciles".

Melvin Alexis Serrano, cuya solicitud para la regularización extraordinaria ha sido aceptada a trámite. / ZOWY VOETEN

Alexis, que tramitó sus documentos con la ayuda de Cáritas, llegó de El Salvador hace dos años junto a su esposa, su madre y su hijo, que acarrea varios problemas de salud. En España ha podido ser operado, pero las condiciones de vida no han sido las mejores para el pequeño. “Hemos estado viviendo en locales reformados con más familias”, explica Serrano. Una vez consiga el número de la Seguridad Social, espera poder seguir trabajando en limpieza y en pintura, como hasta ahora, pero con todo en regla.

Abogados que gestionan la documentación aseguran que las demoras son generalizadas

También tiene ya aceptada a trámite su solicitud, y espera con ansias recibir su número de la Seguridad Social Katerine Aguilar. Esta cubana de 41 años vino sola desde el país caribeño hace unos cinco años para dejar atrás la situación “catastrófica” que se vive en la isla. Logró conseguir un permiso de residencia por formación, pero le acabó caducando, así que tiene puestas sus esperanzas en este proceso de regularización extraordinaria.

“A veces siento que la vida se me está yendo, como que no avanzo”, lamenta Aguilar. “Estoy desesperada por poder tener mi contrato”, agrega la cubana, formada en enfermería y que ha trabajado estos años en puestSerranoos de limpieza y de operadora telefónica. Aguilar, que vive en casa de unas amigas en Vilanova i la Geltrú, decidió acceder al proceso de regularización acudiendo al despacho de abogados LegalTeam. Su director general, Guillermo Morales, asegura que la demora del número de la seguridad social es generalizada y está generando "ansiedad" entre muchos de sus clientes.

En las cartas que reciben, se especifica que el número llegará "en unos días" al "domicilio" en el que tramitaron la solicitud, aunque no se sabe con certeza cómo funcionará el trámite para los casos en que hayan sido abogados o entidades sociales quienes hayan gestionado el trámite. Fuentes del Ministerio de Seguridad Social aseguran que ya se están “tramitando los números de afiliación a buen ritmo” aunque "no es un trámite automático y requiere un tiempo de gestión”.

"Solo tenemos que esperar y tener un poco de paciencia" Mohamed Souir

Un paso atrás en la 'gincana' burocrática de la regularización se encuentra Mohamed Souri. Este joven tenía claro que quería salir de Marruecos. “No encuentras nada bueno para ti, para ayudar a tu familia aunque tengas el Bachillerato”, explica Souir, que tiene 20 años y cruzó la frontera a nado en Ceuta. Allí pasó unos meses hasta que se desplazó a Barcelona, y tras un tiempo malviviendo en un huerto en Granollers, encontró a la Fundación Eveho.

Mohamed Souir, marroquí que está a la espera de que se acepte a trámite su solicitud de regularización extraordinaria. AUTOR: MANU MITRU / MANU MITRU / EPC

Con ellos, Souir pudo empezar a trabajar en la instalación de placas solares, a recibir formación y consiguió un piso en Sabadell donde todavía convive con cuatro personas en su misma situación. Ahora, Eveho también ha ayudado a Souir y a todos sus compañeros de piso a acceder al proceso de regularización. “Lo entregamos todos juntos el día 4", explica el joven que quiere ayudar a otros como él: “Voy a buscar otra casa, para que otra persona pueda venir dónde estoy yo”, explica.

De momento Souir solo ha recibido el número de expediente de su solicitud. Es el primer documento que reciben los inmigrantes tras tramitar sus documentos y solo confirma que el viaje de sus documentos a través del sistema español de extranjería ha empezado. “Ya solo tenemos que esperar y tener un poco de paciencia”, celebra.