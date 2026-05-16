El 71% de las multas impuestas por Trànsit son por exceso de velocidad

Uno de los principales objetivos del plan de seguridad vial 2024-2026 que tiene en vigor el Servei Català de Trànsit es la reducción en un 10% los siniestros causados por la velocidad como causa concurrente en comparación con 2019. Según el Observatorio Europeo de Seguridad Vial el exceso de velocidad está detrás de entre el 10% y el 15% de todos los accidentes en red viaria, mientras que el porcentaje se eleva hasta el 30% cuando se trata de los siniestros mortales.

Por eso, Trànsit ha reforzado el control de la velocidad excesiva, tanto con campañas específicas de los Mossos d'Esquadra y policías locales, como con la instalación en las carreteras de los llamados radares remolque. Actualmente, hay 10 de estos controles de la velocidad colocados en diversos puntos de la red viaria catalana que se van moviendo en función de la detección de infractores, además de otros cinemómetros fijos.

Y es que el año pasado los agentes hicieron más de un millón de multas por exceso de velocidad en Catalunya, lo que supone el 71% del total de las sanciones interpuestas en las carreteras catalanas. Además, se pusieron un 12% más en comparación con 2024, según datos del Servei Català de Trànsit.

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Una de las novedades de este 2026 es la obligatoriedad de reducir la velocidad al menos 20 km/h por debajo del límite de la vía al adelantar a ciclistas o vehículos detenidos. Las multas por exceso de velocidad oscilan entre 100 y 600 euros, con la correspondiente pérdida de puntos del carnet.

En su plan vial, Trànsit remarca que la siniestralidad en Catalunya "se ha hecho más dispersa y diversa" y por eso apuestan por "una política de disuasión más dinámica" con el uso de "sistemas inteligentes de transporte" para reducir accidentes. De esta forma Trànsit aplica "estrategias dinámicas contra la velocidad excesiva" con controles con helicóptero cinemómetro, carros radar o radares móviles en vías de alta capacidad, además de utilizar la inteligencia artificial para el control de las infracciones.

En este sentido, el plan apuesta por instalar 50 cámaras con inteligencia artificial para el análisis del tráfico, las velocidades y las intensidades con el objetivo de hacer predicciones de las congestiones.

Multas por matriculación

La segunda causa de expediente iniciado de sanción por infracción del tráfico, mucho más alejada, son las relacionadas con la matriculación y las condiciones técnicas del vehículo, seguida de la obligación de identificación del conductor, la documentación de la persona que circula, la señalización de maniobras e incumplir la normativa en cuestiones como distracciones o uso del teléfono móvil. Las drogas y el alcohol son el 1,2% del total de expedientes de sanción de 2025 mientras que una de las causas de multa que más crecieron el año pasado son las de circular sin seguro obligatorio del coche (8,8%).

También son remarcables las multas por circular sin llevar cinturón (11.168), casco en el caso de las motos (548) o sistemas de retención infantil (1.427), pese a las continuas campañas de concienciación en este sentido desde hace décadas. Un ejemplo son las sanciones a motoristas por no ponerse el casco que el año pasado aumentaron un 3,4% respecto a 2024.

Precisamente, hace unas semanas Trànsit en colaboración con Mossos y policías locales hicieron una campaña preventiva para detectar el uso correcto de los elementos de seguridad pasiva de los vehículos y los conductores.

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Trànsit señala que el cinturón, el caso o los sistemas de retención infantil "son básicos para salvar vidas en caso de siniestro viario" y añade que "no utilizarlos o hacerlo de forma incorrecta agrava las consecuencias de lesividad de las víctimas". No utilizar los sistemas de seguridad pasiva o utilizarlos inadecuadamente implica una sanción económica de 200 euros y la pérdida de 4 puntos del carnet de conducir.

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En la última campaña específica sobre seguridad pasiva, en septiembre del año pasado, los Mossos, la Guardia Urbana de Barcelona, la Policía Portuaria de Barcelona y otras 52 policías locales catalanas interpusieron 1.677 sanciones a conductor, copiloto y pasajeros por no llevar cinturón, no usar casco o tener incorrectamente sujetados los sistemas de retención infantil. En su mayoría se multó a conductores, aunque se destacan los 570 pasajeros que cometieron esta infracción.