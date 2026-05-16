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La mujer ingresada en Barcelona que estuvo en contacto con un caso de hantavirus da negativo en la segunda PCR

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La vecina de Barcelona expuesta al hantavirus ingresa en el Hospital Clínic y sigue asintomática

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ACN

El Periódico

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Barcelona
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La vecina de Barcelona que fue identificada como contacto de un caso de hantavirus en un vuelo internacional ha dado negativo por segunda vez en la prueba PCR realizada. La mujer continuará en observación en la unidad de aislamiento del Hospital Clínic de Barcelona, según han informado las autoridades sanitarias.

Pese al resultado negativo, y de acuerdo con los protocolos de vigilancia epidemiológica establecidos por las autoridades sanitarias, la persona continuará en situación de confinamiento y observación durante el período previsto de seguimiento preventivo.

Hasta el momento, la mujer se ha mantenido asintomática y en buen estado general. Aun así, la mujer pasará un periodo de cuarentena de entre 3 y 6 semanas, lo que dura el periodo de incubación de este virus.

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La mujer se encuentra actualmente en una habitación individual en régimen de aislamiento con personal especialmente preparado para atender a personas en este tipo de situaciones y que cuentan con equipos de protección individual, según explicó el director asistencial del hospital Toni Castells en una atención a los medios de comunicación este sábado.

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